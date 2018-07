Von Petra Kipphoff

Das Wort „Ruhrfestspiele“ ist ein Prachtbeispiel jener rhetorischen Figur, die Philologen als Oxymoron abgelegt haben; es könnte glatt das ewige Musterbeispiel von der „bitteren Süße“ ablösen. Wer in Salzburg-Laune in Recklinghausen ankommt und dann vor lauter Verstörtheit den nächsten Zug nach Bayreuth besteigt, der ist selber schuld.

Wer dennoch bleibt, sich durch vier traurige Fähnchen am noch traurigeren Bahnhofsvorplatz nicht vergraulen läßt, wer dann im Memorieren der Schöpfungsgeschichte dieser Festspiele Trost und Erklärung sucht, sich des Hamburg-Recklinghäuser Tauschgeschäftes von Kohle gegen Theater erinnert, das der inzwischen zum Vater der Festspiele seliggesprochene Otto Burrmeister im Jahre 1946 in die Wege leitete, der wird sich allerdings doch fragen, was das alles heute noch soll. Heute kommt es auf jede Tonne Kohle an, die nicht gefördert wird, unsere Theater sind die subventioniertesten der weiten Welt, und die letzten Ruhrfestspiele endeten mit einem Defizit von 700 000 Mark, man mußte zum Schluß die Theaterkarten für zehn Pfennig pro Stück verramschen – nachdem man nämlich vorher, um sich ein paar nicht eben preiswerte Bühnenbilder leisten zu können, die Eintrittspreise erhöht hatte.

*

Schräg gegenüber vom Bahnhof Recklinghausen steht ein graues, eckiges Gebäude, der bekannte Kleinstadtbahnhofs-Look, ein 24-Stunden-Kino vermutet man hier, auch Pommesfrites- und Schaschlik-Düfte sprechen dafür, aber nein, es ist die Städtische Kunsthalle, ein Bunker a. D., in dem mit der Eröffnung der Ausstellung „Reiche des Phantastischen“ die Eröffnung der Ruhrfestspiele 1968 beginnt.

Thomas Grochowiak, der Direktor dieser Kunsthalle, ist mit der Ausstellung ein doppeltes Risiko eingegangen. Zum einen mutet der Einfall, ausgerechnet in Recklinghausen eine Kunstrichtung vorzuführen, die sich in weiten Teilen als „Prozeß gegen die wirkliche Welt“ (Breton) begreift, schon als solcher einigermaßen phantastisch an. Zum anderen aber ist man der um sich greifenden Phantastik etwas müde. Seit der von Wieland Schmied 1965 in der Kestner-Gesellschaft arrangierten Ausstellung der Wiener Phantastischen Schule hat die Phantastische Kunst eine wahre Hausse erlebt, noch im Februar dieses Jahres zeigte der Kunstverein Hannover „Phantastische Kunst in Deutschland“.

Wie Thomas Grochowiak mit seinen Kumpels beim Rundgang durch die Ausstellung klarkommt, das wird sich zeigen. Daß ihm die beste Ausstellung gelungen ist, die es bisher zu diesem Thema gab, steht außer Zweifel.