Neue Initiativen zur Belebung der innerdeutschen Beziehungen hat die Bundesregierung dieser Tage unternommen.

Ministerialdirektor Frank vom Auswärtigen Amt schlug Mitte voriger Woche in Genf vor, die DDR über eine gesamtdeutsche Behörde für Gesundheitswesen an der Arbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu beteiligen.

Bundespostminister Dollinger betonte in einem Schreiben an seinen Ostberliner Kollegen Schulze seine Bereitschaft, nach Klärung der Berechnungsgrundlagen gegebenenfalls mit ihm persönlich über einen Kostenausgleich im Post- und Fernmeldeverkehr zwischen der Bundesrepublik und der DDR zu verhandeln.

Bundeskanzler Kiesinger beriet mit dem Kabinettsausschuß für innerdeutsche Beziehungen, wie der Interzonenhandel, der 1967 um acht Prozent zurückgegangen war, durch eine Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten gesteigert werden könne.

Eine Reihe von Staaten Osteuropas und des Nahen Ostens hatte vor der Vollversammlung der WHO die Aufnahme der DDR in die UN-Unterorganisation gefordert. Nach lebhafter Debatte lehnte die WHO den Antrag mit 59 gegen 19 Stimmen bei 27 Enthaltungen ab. Es war das erste Mal in der zwanzigjährigen Geschichte der Organisation, daß ein Aufnahmeantrag abgewiesen wurde.

Erst die Mitgliedschaft in einer der UN-Unterorganisationen berechtigt aber Staaten, Beobachter zum Sitz der Vereinten Nationen nach New York zu entsenden. Indessen hat Ostberlin den Bonner Vorschlag als „Störmanöver“ abgetan.

Das Angebot Dollingers war Mitte der Woche noch nicht beantwortet. Der Minister hatte sich im vorigen Jahr zunächst bereiterklärt, über einen Ausgleich der Kosten ab 1. Januar 1967 verhandeln zu lassen und dann vorgeschlagen, die Gespräche mit einer Vorleistung von 20 Millionen Mark für Ostberliner Mehrleistungen im Jahr 1967 zu eröffnen.