„Bereits 1949 gelang der DZF mit dem Motto ‚Goethe-Jahr 1949‘, wozu der 200. Geburtstag des Dichters den Anlaß gab, ein glücklicher Auftakt ihrer Werbung.“

Aus einer Ansprache von Hans Schirmer zum 20. Jahrestag der Deutschen Zentrale für Fremdenverkehr (DZF)

„Zu neun herrlichen Wasserfällen kann der Gast spazierengehen und als Urlaubsgefühl das ewige Brausen der Bergwasser genießen, das den in der Großstadt so heftig beanspruchten Nerven so wohl tut...“ Pressestelle Hindelang

„Was dem einen sein Caravan ist dem anderen sein Grandhotel.“ Bodensee-Pressedienst