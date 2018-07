Daß der FDP-Bundestagsabgeordnete Friderichs für seine freimütigen Äußerungen gegenüber der ZEIT (Nr. 18 vom 3. Mai) heftige Kritik aus den eigenen Reihen ernten würde, war zu erwarten. Die Reaktion konnte niemand verwundern, der seit Jahren die agrarpolitischen Reden der FDP-Sprecher kennt. Die realistischen Ansichten Friderichs sind meilenweit von den grünen Träumen eines Logemann oder Ertl entfernt. Sie muckten denn auch prompt auf.

Unvereinbar bleiben die Ansichten auch dann, wenn man die Erläuterungen berücksichtigt, die Friderichs nachträglich zu seinen Ausführungen gab. Nicht die Hektargröße eines Hofes entscheide über die Existenzfähigkeit eines bäuerlichen Betriebes, sondern die unternehmerische Leistung des Bauern, erklärt Friderichs. Trotz gleichem Bodenwert, Klima und gleicher Nutzfläche gebe es heute schon überraschend große Einkommensunterschiede. „Wir müssen die Produktionskapazitäten nicht primär auf bestimmte Betriebsgrößen, sondern auf fähige Landwirte verlagern“, ist die richtige Folgerung.

Wie es scheint, beginnt in der FDP eine ernsthafte Auseinandersetzung über ihre zukünftige Agrarpolitik. Friderichs ist schließlich nicht irgendwer, sondern ihr Grschäftsführer. Er steht mit seinen Ansichten in der Partei auch durchaus nicht allein. So mancher liberale Politiker beginnt einzusehen, daß der stramme Agrarprotektionismnus, den die FDP seit Jahr und Tag vorexerziert, zu keiner Lösung der landwirtschaftlichen Probleme führt.

Große Versprechungen und magere Ergebnisse machen keinen Landwirt zum FDP-Wähler. Die Gunst der übrigen Bevölkerung gewinnt man auf diese Art schon gar nicht. ks