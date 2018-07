Von Werner Ross

Ist es möglich, daß ein Genie anderthalb Jahrhunderte lang, vom Höhepunkt seines Wirkens an gerechnet, unentdeckt bleibt? Es gibt späte Entdeckungen: Stendhal hat fünfzig, Hölderlin hundert Jahre gebraucht. Besondere Konjunkturen und Konstellationen schaffen Schatten oder erlauben eine plötzliche neue Beleuchtung.

Rahel Levin, getaufte Robert, verehelichte Varnhagen, von den Zeitgenossen mit ihrem Vornamen genannt wie Jean Paul, war gewiß kein Veilchen, kein Mauerblümchen, sondern, wie sie selber von sich sagt, „vielversprecherisch und vehement“, ein Wirbel von Leben und Temperament, Freundin großer Männer und zeitgenössischer Zelebritäten, Mittelpunkt eines Salons, eine von den vielberedeten Frauen der Romantik, wie Bettina, Karoline, Dorothea, deren Geistes- und Seelenkräfte die Emanzipation entbunden hatte.

Damit war sie freilich auch schon klassifiziert, und nimmt man hinzu, daß sie Levin hieß, so formieren sich die Elemente wie von selbst zum Klischee: Rahel, die geistreiche Jüdin, mit ihrem Berliner Salon. So taucht sie, mit einer oder zwei Zeilen bedacht, in den Literaturgeschichten auf: Rudolf Haym in der „Romantischen Schule“ nennt sie die hellsehende, feinfühlende, funkensprühende Rahel (drei nicht schlecht gewählte Epitheta!), Wilhelm Scherer wollte ihr nicht wohl und sagte ihr ebenso töricht wie boshaft nach, sie spreize sich pfauenhaft mit einem schrankenlosen Kombinationswitz, der für prophetischen Tiefsinn gelten möchte. Selbst Ricarda Huch, die der Karoline Schlegel in ihrem Romantikbuch ein ganzes Kapitel widmete, erwähnte sie nur nebenbei, und als sie endlich in Hannah Arendt eine kongeniale Biographin fand, da wurde aus dem vor der Emigration begonnenen Buch schließlich „The life of a Jewess“ (deutsch: „Rahel Varnhagen – Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik“, R. Piper & Co. Verlag, München, zweite Auflage 1962).

Das Buch von Hannah Arendt ist verdienstvoll als historisch-soziologische Studie, als Schilderung eines Schicksals, so wie etwa auch Heines oder Freuds Biographie als „Leben eines Juden“ geschrieben werden könnte. Was Rahel war, was sie verwirklichte und vollendete, ist daraus nicht zu entnehmen. Ihr Zauber freilich ist verflogen und nur noch im Echo der Erinnerung faßbar. Grillparzer hat so davon erzählt: „Nun fing aber die alternde, vielleicht nie hübsche, von Krankheit zusammengekrümmte, etwas einer Fee, um nicht zu sagen Hexe ähnliche Frau zu sprechen an, und ich war bezaubert. Meine Müdigkeit verflog, oder machte vielmehr einer Art Trunkenheit Platz. Sie sprach und sprach bis gegen Mitternacht, und ich weiß nicht mehr, haben sie mich fortgetrieben, oder ging ich von selbst fort. Ich habe nie in meinem Leben interessanter und besser reden gehört.“

Greifbar da, vorhanden sind nur noch ihre Briefe und Tagebuchblätter, aber dieses „nur“ genügt, um das Prädikat „genial“ zu rechtfertigen, mit dem Rahel hier vorgestellt und ausgestattet werden soll. Auch sie haben freilich ein sonderbares Schicksal gehabt. Varnhagen, nicht nur Rahels Ehe-, sondern auch ihr Eckermann, betrieb nach ihrem Tod 1833 eine Art Kult mit ihrem Andenken, gab, zart gereinigt, einiges von ihren Briefen als „Buch des Andenkens für ihre Freunde“ heraus. Er selbst beschreibt die Wirkung: „Das Buch wirkte wie ein Erbauungsbuch, und wurde als eines der Art benutzt und geliebt.“ Damit war Rahel von neuem festgelegt, als schöne Seele und reine Liebende, und die zahlreichen Briefwechsel, die später hinzukamen, ordneten sich unter dieses Leitmotiv. „Aus Raheis Herzensleben“ oder „Rahel Varnhagen, ein Frauenleben in Briefen“ sind Titel, die zeigen, was gemeint war und wen man anzusprechen hoffte.

Erst die neue vierbändige Ausgabe, die Friedhelm Kemp jetzt in der Reihe „Lebensläufe“ des Kösel-Verlages vorlegt, erlaubt den Blick auf die Persönlichkeit und auf das Werk unter einem neuen Aspekt –