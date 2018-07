Inhalt Seite 1 — Herauf mit den Löhnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sogar die Bundesbank wünscht heute steigende Einkommen – aber viele haben noch nicht begriffen, daß wieder Prosperität herrscht

Es ist gar nicht so leicht, umzulernen: die meisten Bürger der Bundesrepublik haben noch nicht zur Kenntnis genommen, daß die akuten Gefahren für die Wirtschaft überwunden sind – daß in unserem Land wieder Prosperität herrscht. Die Verbraucher halten sich beim Konsum zurück, als müßten sie noch um ihre Arbeitsplätze fürchten; die Unternehmer zieren sich bei Lohnerhöhungen, als stünden wir noch mitten in der Flaute. Dabei deuten alle Anzeichen auf einen gesunden Aufschwung hin. Im Januar war die Industrieproduktion um 5 Prozent höher als im gleichen Vorjahresmonat, im Februar dann um 7 und im März sogar um 9 Prozent – 1968 wird uns neue Rekordzahlen bei Auftragseingang, Produktion, Export und Gewinnen bringen.

Angesichts so günstiger Aussichten plädiert nun sogar die Bundesbank für Lohnerhöhungen. Karl Blessing und seine Mitarbeiter hatten die „Neue Wirtschaftspolitik“ zunächst unverkennbar mit Mißtrauen betrachtet. Sie fürchteten, der von Schiller versprochene „Aufschwung nach Maß“ werde allen guten Vorsätzen zum Trotz doch schnell wieder in eine inflationäre Krise ausarten. Inzwischen ist auch die Bundesbank überzeugt. Blessing: „Wie die Dinge liegen, kann mit weiterer Preisstabilität gerechnet werden.“

In der Tat waren die Aussichten für ein inflationsfreies Wachstum selten so günstig wie heute. Der Preisindex lag im April nur noch ein Prozent höher als vor einem Jahr – und dies trotz der viel gescholtenen Mehrwertsteuer. Diese bemerkenswerte Stabilität ist nicht nur eine Spätfolge der Rezession, in ihr kommt auch der Erfolg der durch die „konzertierte Aktion“ versachlichten Lohnpolitik zum Ausdruck.

Nicht nur die Gewerkschaften, auch die Unternehmer waren zunächst gegen Lohnleitlinien. Sie fürchteten, die Gewerkschaftsvertreter würden 8 Prozent und mehr verlangen, wenn ihnen vom Wirtschaftsminister 5 Prozent „offiziell“ zugestanden werden. Inzwischen hat sich gezeigt, daß die bisherigen Tarifabschlüsse im Schnitt unter der Leitlinie von 5 Prozent geblieben sind. Und wenn auch kein besonnener Wirtschaftler die extremen Forderungen Brenners oder anderer nach... Lohnerhöhungen von 7 Prozent und mehr

akzeptieren kann – allzu zimperlich brauchen die Unternehmer bei Tarifabschlüssen heute nicht mehr zu sein. Auch die konservativsten Unternehmer haben wohl eingesehen, daß Lohnerhöhungen nicht nur mehr Geld für die Arbeitnehmer bedeuten, sondern darüber hinaus Signalwirkung haben: Sie geben den Konsumenten das Gefühl, daß es nun wieder aufwärts geht.

Ein Plädoyer für Lohnerhöhungen wäre freilich leichtfertig ohne die Warnung vor der Rückkehr zu einer „expansiven Lohnpolitik“. Wenn Schillers Staatssekretär Arndt davon spricht, daß im nächsten Jahr Lohnsteigerungen von 7,5 Prozent möglich wären, so weckt er Hoffnungen, die wohl nicht zu erfüllen sind. Eine gerechtere Vermögensverteilung wird auf dem Weg über die Lohnpolitik nie zu erreichen sein, wenn wir nicht unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt verlieren wollen.