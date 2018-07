Minister Huber habe in einer brillanten Rede genau die neuralgischen Punkte der Hochschulreform berührt und Treffendes, wenn auch Korrekturbedürftiges, darüber gesagt. So stand es in der letzten Nummer der ZEIT. Und das schien manchen schlimm genug. Schreibt jetzt dieser Huber auch noch in der ZEIT? – fragen einige empört. Warum denn aber nicht?

Es ist komisch: Von genau den gleichen Leuten, die das schreckliche Wort "totschweigen" gern im Munde führen, wird einem vorgeschlagen, bestimmte Autoren nicht zu drucken.

Uns ist die nicht zufällig dem Totschlagen nachgebildete elliptische Metapher zuwider. Wir glauben, daß es Meinungen manipulieren heißt, wenn man aus dem Komplex Öffentlichkeit einzelne herauslöst und sie immer nur attackiert, sie nie etwas sagen läßt. Daß andere eine solche Schießbudenwelt mit Schießbudenfiguren vorziehen, kann für liberale Demokraten kein Grund sein, mitzumachen.

Wir meinen: daß auch in einer Springer-Zeitung gute Artikel stehen können; daß auch der SDS gehört werden muß; daß die KPD wieder zugelassen werden sollte; daß Dr. Ludwig Huber, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, Recht haben könnte.

Im allgemeinen. Im Sonderfall seines auf Seite 22 abgedruckten Artikels sind wir freilich nicht dieser Ansicht. Da werden scheinbar die Argumente der Bonner Parlamentsrede wiederholt – aber vorsichtiger, weniger spontan, konservativer, abstrakter, verquollener: und dadurch liegen die Schwächen bei dem Artikel viel offener zutage als bei der Bonner Rede.

Konkret fixiert bleiben die sechs Punkte, um die es geht. Der auf diese Punkte zielende Titel stammt von der Redaktion. Auch Dr. Hubers Einleitung, in der es hieß "Die Länder sind im Begriff, ihre Hochschulen... den Bedürfnissen der Massen- und Hochleistungsgesellschaft anzupassen", haben wir weggelassen – das wäre zu lang geworden, das sollte auch nicht ex cathedra verkündet werden, das wollen wir erst einmal abwarten.

So sehr wir für eine gesamtdeutsche Hochschulreform und eine umfassende gesamtdeutsche Bildungsplanung sind: Wir halten es für unwahrscheinlich, daß die anderen zehn Kollegen in der Kultusministerkonferenz dem Huber-Plan so, wie er hier steht, zustimmen können. Auf Studenten und Professoren dürften einige Passagen mit ihren staatsautoritären Anklängen als rote Tücher wirken: Aber auch rote Tücher müssen sein, sonst bewegt sich nichts in der Arena.