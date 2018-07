Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will Günther Stephan, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes: Polnische Ar-Deutschen in der deutschen Wirtschaft sollen nicht nur dem Arbeitskräftemangel abhelfen, mit dem bei weiter anziehender Konjunktur zu rechnen ist, sondern auch dazu beitragen, Vorurteile und Ressentiments gegenüber der Bundesrepublik abzubauen.

Die Idee ist auf den ersten Blick bestechend, denn auch Polen würde daraus einen ökonomischen Nutzen ziehen. Durch die polnischen Gastarbeiter kämen wertvolle Devisen ins Land, die Arbeiter würden ihre Kenntnisse in der Bundesrepublik erweitern können, und der nach Stephans Informationen zu erwartende Überschuß an Arbeitskräften in Polen würde gemildert.

Aber es geht nicht um ein ökonomisches Problem. Die Bundesrepublik soll ja, so will es Stephan, auf diese Weise Voraussetzungen für den Abbau der Ressentiments schaffen. Deshalb ist die entscheidende Frage, ob die polnische Regierung diesen Abbau von Ressentiments will oder nicht. Solange sie die Bundesrepublik als Buhmann aufbaut, wird sie kaum eine große Zahl ihrer Bürger über die Grenze blicken lassen.

Stephans Plan ist deshalb eine Illusion. Erst wenn die Ressentiments der polnischen Führungsspitze abgebaut sind, kann sein Vorschlag Erfolg haben – umgekehrt geht es nicht. hgk