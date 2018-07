„Es ist laider männiglich bekannt, wie sehr das lastet der unzucht ein zeithero unter den jungen leuthen eingerissen und obhand genommen“ (aus Gerichts-Statuten des Jahres 1592).

„Alles ist schon einmal dagewesen“ (Rabbi Ben Akiba).

Triebe“, so erfuhren einige von uns zu ihrer Verblüffung, „wurden zur Zeit unserer Eltern ganz anders befriedigt.“ Der Primaner, seiner Sache sicher, wußte auch wie: „Papa ist mit Söhnten ins öffentliche Haus gegangen.“

Wo war ich nur damals? Was ist das überhaupt für eine Elterngeneration, die sich da in den Aussagen von Berliner Oberschülern spiegelte? Ob sie alle so rührend stotternd hilflos sind wie der arme Dr. Martin Goldstein, dem man auch noch die Leitung dieser „Aufklärungs“-Sendung übertragen hat?

Mit solchen „Diskussionen“ ist niemandem geholfen. Die einen werden entsetzt sein, daß während der Kaffee- und Kinderstunde überhaupt von Sexualität und vorehelichem Geschlechtsverkehr geredet wird. Die anderen werden finden, daß es, wenn schon, denn schon, zu wenig ist, „das Feld abzugrasen, abzustecken“ (Goldstein) – und alle Antworten schuldig zu bleiben.

Es ging so:

Goldstein: „Ist das wahr, daß, was zwei Personen in dieser Weise tun, niemanden etwas angeht?“