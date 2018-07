Wandel hinter dem Eisernen Vorhang

Von Marion Gräfin Dönhoff

Mag es bisher auch zweifelhaft gewesen sein, jetzt, nach den Moskauer Kontroversen mit Prag weiß man es genau: Es gibt im Politbüro – also im höchsten politischen Führungsgremium der Sowjetunion – zwei Meinungen und nicht nur eine.

Die außergewöhnliche Aktivität, die während der letzten beiden Wochen in Moskau und Prag entfaltet worden ist, die Reden und Reisen, Vorwürfe und Versammlungen, hatten soviel Staub aufgewirbelt, daß keine klaren Konturen mehr zu sehen waren. Manöver im polnisch-tschechischen Grenzgebiet, Reisesperren auch für Diplomaten – alles schien möglich, selbst eine bewaffnete Intervention.

Mitte letzter Woche hatte überraschend eine Gipfelkonferenz in Moskau stattgefunden, zu der nur die braven Kinder – Gomulka, Ulbricht, Kadar, Schiwkoff – eingeladen wurden. Die unnützen Buben, die reformfreudigen Partner aus Belgrad, Bukarest und Prag, jenes Trio, das zwischen den beiden Weltkriegen als kleine Entente eine gewisse Rolle gespielt hat, war nicht hinzugezogen worden. Am Wochenende zuvor waren die Prager Führer zur Blitzkonferenz nach Moskau geflogen – Sonnabend morgen um zwei Uhr kamen sie dort an, Sonntag früh flogen sie schon wieder zurück. Am folgenden Tage reiste der Prager Außenminister Jiri Hajek nach Moskau, und Ende der Woche flog der stellvertretende Minister Hamouz nach Moskau.

Diese beunruhigende Geschäftigkeit wurde von heftigem Pressegetöse begleitet, das – wen könnte dies wundern – in Warschau und Ostberlin am lautesten war. In beiden Ländern wurde darauf hingewiesen, daß die Bundesrepublik der Hauptfeind sei, gegen den die Bruderstaaten solidarisch zusammenstehen müßten, vor allem jene, „die die am weitesten nach Westen vorgeschobene Bastion des sozialistischen Systems bilden“.

Jetzt nachdem der Staub sich ein wenig verzogen hat, sieht man deutlicher. Von den widerstreitenden Meinungen im Politbüro hat sich zunächst die flexiblere durchgesetzt: Jene, die im Einklang mit dem Lauf der Geschichte sich klar darüber ist, daß man langfristige Entwicklungen in der Politik nicht dadurch verhindern kann, daß man versucht, sie kurzfristig festzunageln. Die engstirnigen, kraftstrotzenden Herr-im-Hause-Politiker, die da meinen, man dürfe es nicht durchlassen, daß die Partner eigene Wünsche und Ideen haben und müsse darum hart durchgreifen, sind offensichtlich überstimmt worden.