Wer den Sturm an Gedanken und Empfindungen ermessen will, den General de Gaulle mit einigen Sätzen entfachte, die in seiner Pressekonferenz vom November 1967 den Nahost-Problemen und dabei vor allem der Rolle Israels und im Zusammenhang damit „dem jüdischen Volk“ gewidmet waren, der sollte zu der Sammlung von Aufsätzen greifen, die Raymond Aron, der bekannte Soziologe der Sorbonne und Leitartikel des „Figaro“, jetzt in Buchform vorlegt.