Der gedrungene Major in der olivgrünen Kampfuniform schnalzt mit der Zunge: „Dieses Fleisch ist besonders zart.“ Und ein paar Schritte weiter fügt er im Ton des kritischen Feinschmeckers hinzu: „Das hier ist eher zäh.“ Wir gehen an Käfigen vorbei, in denen allerlei Urwaldgetier gefangen gehalten wird: Pumas, Ozelots, Panther, Affen, Riesenschlangen – und viele Arten anderer Baum- und Bodenbewohner. In einem großen Freigehege dösen Krokodile und Kaimane. An einem Wellblechhaus prangt in roter Farbe die Aufschrift „Danger“ – hier hausen die Giftschlangen.

Es ist dies wohl der ungewöhnlichste Zoo der Welt, eingerichtet weniger zur Erbauung als zum Nutzen des Publikums. Als Zoodirektor fungiert ein Sergeant, Eigentümer ist die amerikanische Armee, und als Publikum erhalten Einlaß Offiziere und Soldaten, die für den Dschungelkrieg ausgebildet werden – Nordamerikaner auf dem Wege nach Vietnam und Lateinamerikaner, die für den Kampf gegen die Guerilleros fit gemacht werden sollen. Weshalb denn dieser Tiergarten auch die militärisch nüchterne Bezeichnung Zoological Training Aid trägt. Wer als Student hierherkommt – so werden die Zöglinge dieser Dschungelschule offiziell genannt – muß sich auf allerhand gefaßt machen.

„Zunächst einmal“, doziert der Major, der mit federndem Schritt vor mir hergeht, „bekommt jeder eine Schlange in die Hand – die sind nämlich gar nicht kalt und klebrig, wie die meisten Leute glauben. Erst mal die Angst überwinden – aber dann raten wir ihnen, um Schlangen doch lieber einen Bogen zu machen.“ Das steht auch in dem kleinen Handbuch, das allen „Studenten“ sogleich in die Hand gedrückt wird. Und weiter steht da: „Wenn du Hunger hast und eine Pflanze essen willst, prüfe mit der Zunge, ob sie bitter schmeckt. Wenn nicht, nimm einen kleinen Biß und warte ein paar Stunden, ob du irgendwelche Reaktionen spürst. Wenn nicht – iß!“ Und außerdem ist zu lesen: „Iß nicht, was Vögel und Affen essen. Iß Vögel und Affen.“

Zugegeben, das klingt alles ein bißchen theoretisch. Aber wer die Ausbildung im Fort Sherman auch nur einen Tag miterlebt hat, dem vergeht das Lächeln über die scheinbar bloße Theorie nur allzu schnell.

Mein Major, 42 Jahre alt, fünf Jahre Vietnam, von der fröhlichen Härte eines Soldaten, für den das Leben in Grußnähe zum Tode liegt, hat sich auf einen Baumstumpf gesetzt. Der Connaisseur tropischer Fleischarten verwandelt sich zum eloquenten Werbeagenten: „Das können Sie mir glauben, wir haben hier die besten Dschungel der Welt: Hoher Baumbestand, mittelhoher Baumbestand, Mangrovensümpfe, Flüsse, Lagunen. Wer hier – mit ein paar Kameraden allein gelassen – im Dschungel und vom Dschungel lebt, der kann das auch anderswo.“

Gerade ist ein tropischer Regen heruntergeprasselt, die Bäume dampfen. Einen Steinwurf von uns entfernt liegt die Küste. Mein Blick geht hinaus aufs Meer, zu jenen Schiffen, die auf die Einfahrt in den Panamakanal warten. Drüben, jenseits der Kanalmündung, liegt Colon, Panamas Atlantikstadt. Achtzig Kilometer entfernt, am Pazifik, präsentiert sich die andere Seite amerikanischer Präsenz in der Kanalzone: palmenbegrenzte Boulevards, Verwaltungsbüros mit Klimaanlage, elegante Offizierskasinos.

Dort residiert das United States Southern Command, eine militärische Befehlszentrale, deren Bereich sich zehntausend Kilometer von Norden nach Süden erstreckt – von Guatemala bis Feuerland. Dieses Hauptquartier ist das bisher letzte Glied einer Entwicklung, die im Jahre 1903 begann. Damals schickte Washington ein Bataillon Marines nach Panama, um der panamaischen Aufstandsbewegung gegen Kolumbien militärische Rückendeckung zu geben. Die amerikanischen Truppen blieben, um die Kanalarbeiten abzusichern, und später, um den Kanal zu schützen.