Seit es nun auch in Paris Studentenunruhen und blutige Köpfe gibt, hört man bei uns zu Lande hier und dort: „Na, also! Genau dasselbe!“ Mit anderen Worten: Hat der Nachbar die gleichen Sorgen, kann man im eigenen lärmerfüllten Haus viel ruhiger leben, ruhiger und ohne Schuldgefühl. Wie aber, gäbe es doch Unterschiede der Betrachtung hüben und drüben des Rheins?

Nach einer Meinungsumfrage, die das Massenblatt „France-Soir“ sich durch ein sehr angesehenes Institut (I. F. O. P.) machen ließ, stimmen von fünf Pariser Bürgern vier mit den Studenten überein, wogegen beispielsweise in Berlin, ganz umgekehrt, die große Mehrzahl der Bevölkerung sich gegen die unruhigen Akademiker stellte und entsprechend verhielt, indem sie nicht der Polizei allein die „Drecksarbeit“ überließ, sondern kräftige Arme und stabile Regenschirme herlieh, die ebenfalls fleißig auf den „akademischen Mob“ eindroschen. Brave Bürger – der Polizisten Freund und Helfer!

In Paris sind es sage und schreibe nur siebzehn Prozent der Befragten, die „strenges Durchgreifen“ verlangen, damit kraft Polizeiknüppel und Schnellrichterspruch die heilige Ordnung, die segensreiche, wiederhergestellt werde. 71 Prozent jedoch appellieren an das Verständnis von Behörde und Bürgerschaft. Nur zwölf Prozent zucken die Schultern und bekunden, ihnen sei die Sache egal. Und weiter wurde ermittelt: Fünfzig Bürger von hundert verurteilten (gegen 32prozentige Zustimmung), daß die Sorbonne und der Campus von Nanterre kurzerhand geschlossen wurde. 59 (gegen 26) empören sich, daß der Rektor der Pariser Universität, Professor Roche, die Polizei in die bis dato freien Räume der berühmten Alma mater hereinrief, damit man die Studenten hinausschmeiße. (Wie man weiß, gingen sie auch willig, worauf sie dann auf der Straße verprügelt wurden.)

58 Prozent der Befragten (gegen 29) stimmen jenen Professoren zu, die sich auf die Seite der Studenten stellten. Und „Paris Soir“ kommentiert: „Der Student erscheint als eine romantische Person, die ungerechterweise durch einen unmenschlichen Sozial- und Wirtschaftsapparat erdrückt wird.“

„Ein Phänomen Springer gibt es freilich nicht“, so berichtete in der vorigen Ausgabe der ZEIT unser Korrespondent Ernst Weisenfeld aus Paris über die Studentenunruhen. Wie sollte es auch? Die öffentliche Meinung ist in Sachen der Studenten an der Seine ungetrübt.

So brauchen wir denn wohl auch nicht mehr zu fragen, warum die Bürger von Paris zu ihren Studenten halten, die von Berlin und vielen deutschen Universitätsstädten aber nicht. Es ist halt der Unterschied zwischen hüben und drüben. Und der Unterschied ist groß.