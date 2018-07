Stuttgart

Der baden-württembergische Kultusminister, Professor Wilhelm Hahn, ist dabei, sein Gesicht zu verlieren, zumindest sein Lehrer-Gesicht. Zur gleichen Zeit, da er den Mangel an Lehrern beklagt, verschanzen sich seine Ministerialen hinter Paragraphen, um deutschen „Ausländern“ den Zuzug in den Südweststaat zu verwehren. 13 000 ist die magische Zahl unbesetzter Lehrerstellen, mit der Volksvertreter und Volk immer wieder von der Notwendigkeit der moralischen Wiederaufrüstung des Lehrerberufs in Baden-Württemberg überzeugt werden. Trotzdem sieht sich „das Ministerium nicht in der Lage, eine Änderung der bisherigen Handhabung herbeizuführen“.

Mit diesem ministeriellen Kulturdeutsch wurde der Heilbronner FDP-Abgeordnete Meyle abgespeist. Er hatte Anstoß genommen, daß einem Sohn seiner Stadt, der in Nordrhein-Westfalen an einem Gymnasium Leibeserziehung und Geographie unterrichtet, die Heimkehr nach Heilbronn verwehrt wird. Geographie und Leibeserziehung, obwohl am Heilbronner Gymnasium begehrt, sind den Stuttgarter Kultusbeamten für einen Beamten mit Pensionsberechtigung zuwenig Lehrfächer. Er könne zwar „angestellt“ aber nicht „beamtet“ werden.

Mit demselben Bescheid mußte sich auch eine Studienrätin aus Nordrhein-Westfalen zufriedengeben, deren Ehemann in Baden-Württemberg eine neue Arbeitsstätte gefunden und seine ihm treu gefolgte Ehehälfte nicht brotlos werden lassen wollte. Sie hatte aber nur bildende Kunst und Nadelarbeit studiert. Und auch das ist den Stuttgartern wieder viel zuwenig, „weil Nadelarbeit kein wissenschaftliches Beifach ist“. Vor der Übernahme in das Beamtenverhältnis müßte sie eine „Erweiterungsprüfung“ ablegen.

Auch ein Sohn des Landes aus Karlsruhe litt unter den Musterländer-Verhältnissen. Er hatte ein paar Jahre lang in der österreichischen Grenzstadt Bregenz das Gymnasium besucht und dort, was für einen gescheiten Baden-Württemberger Ehrensache ist, das Abitur mit der Note 1,7 bestanden. Damit aber nicht genug: Dieses Abitur wurde von der Stuttgarter Kultusverwaltung ohne Zusatzprüfung nicht anerkannt.

Auch in diesem Fall schaltete sich ein Volksvertreter ein, dem CDU-Abgeordneten Dullenkopf wollte nicht einleuchten, daß das bayerische und das nordrhein-westfälische Kultusministerium die ausländische Reifeprüfung ohne weiteres anerkennen und daß die österreichische Hochschulreife sogar der Universität Heidelberg gut genug erscheint, um den jungen Mann zum Studium zuzulassen. Jetzt aber, nachdem er bereits vier Semester hinter sich hat, wird ihm eröffnet, daß sein Reifezeugnis gar nicht zum Studium an einer baden-württembergischen Hochschule ausreiche.

Darf und kann ein Ministerialreferent den Beschluß der Kultusministerkonferenz über die Prüfung deutscher Staatsangehöriger mit ausländischen Reifezeugnissen so eigenwillig auslegen, fragte Dullenkopf entrüstet im Landtag. Warum darf dieser den Beschluß so ganz anders auslegen als sein Kollege in Düsseldorf oder München? Dullenkopfs Fazit: „Es gibt zwar überzeugende Theorien über den Nutzen des deutschen Kulturföderalismus. Wo ihn aber eine kleinliche Bürokratie nur zum erhabenen Aushängeschild mißbraucht, wird er zur Farce.“

Nikolas Lang