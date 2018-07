Die Vereinigte Elektrizitätswerke AG, Dortmund, (VEW) belegt zwar mit einer Stromabgabe von 12,5 Milliarden kWh (1967) den zweiten Platz (hinter dem RWE) der Stromversorgungsunternehmen in der Bundesrepublik. Was die Dynamik der Unternehmensführung und die Expansionsbereitschaft in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht angeht, wird aber die vornehmlich für das östliche Ruhrgebiet zuständige Gesellschaft wohl von keinem anderen Unternehmen der Branche übertroffen.

Sozusagen in gleichem Atemzug wird berichtet, daß die Steinkohlenbasis erweitert wurde, das erste Kernkraftwerk noch in diesem Jahr in Lingen an das Netz angeschlossen wird und die Pläne für zwei weitere Atomkraftwerke in der Schublade liegen. Eins soll mit einer Leistung von 600 000 Kilowatt zusammen mit den Chemischen Werken Hüls in Marl, ein anderes mit anderen Partnern im östlichen Ruhrgebiet gebaut werden.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Richard Schulte ist der Auffassung, daß die Steinkohle im Laufe der weiteren Entwicklung der Energiewirtschaft immer mehr hinter anderen Energiearten zurücktreten wird. Das Unternehmen, das sich im Gegensatz zum RWE auch stark in der Erdgasversorgung engagiert hat, zeigt sich daher besonders aufgeschlossen für die rechtzeitige Einschaltung der Kernenergie.

Dieser nüchterne Blick in die Zukunft verhindert nicht, daß das VEW zumindest für das nächste Jahrzehnt durch Pachtung einer zunächst zur Stillegung vorgesehenen Klöckner-Zeche eine weitere knappe Million Tonnen Steinkohle jährlich „eingekauft“ hat. Das geschah gewiß auch im Hinblick darauf, daß die beiden Verstromungsgesetze des letzten Jahres die Steinkohle aus dem normalen Energiewettbewerb herausgenommen und begünstigt haben.

Die Investitionen des Berichtsjahres 1967, die ebenso wie die des laufenden Jahres sowohl der Kohle als auch dem Atom gelten, sind daher weiter angestiegen. Darüber hinaus will die Verwaltung durch eine weitere Kapitalaufstockung um 120 auf 480 Millionen Mark dafür sorgen, daß noch mehr Geld in die Kassen kommt. Hand in Hand geht damit eine Umstrukturierung der Aktionärsgruppen. Während sich bisher nur weniger als ein Viertel des Grundkapitals in Privatbesitz befindet und die Kommunen über eine qualifizierte Mehrheit von über 75 Prozent verfügen, soll sich das in Zukunft, voraussichtlich noch in diesem Herbst, ändern: die öffentlichen Hände und die privaten Klein- und (neuen) Großaktionäre werden dem erhöhten Kapital ungefähr zu gleichen Teilen beteiligt sein, allerdings noch mit einem kleinen Übergewicht der Kommunen. hd.