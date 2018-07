München 17. und 18. Mai, Galerie Wolfgang Ketterer: „Auktion 1“

Wolfgang Ketterer will die Tradition weiterführen, die sein Bruder Roman Norbert Ketterer mit den Stuttgarter Auktionen spektakulär begonnen hatte. Das erstaunlich reiche Angebot von 1250 Objekten wird unter „Moderne Kunst“ subsumiert, obgleich dabei weit ins 19. Jahrhundert zurückgegriffen wird, das mit hervorragenden und kostbaren Stücken vertreten ist. Ein Pastell von Degas (Schätzpreis 250 000 Markt), ein Pissarro-Gemälde (110 000 Mark), zwei vergleichsweise billige Landschaften von Jongkind. In der Kunst des 20. Jahrhunderts bietet Ketterer außer den gängigen Namen auch die weniger bekannten Künstler mit teilweise hervorragenden Arbeiten, etwa unterm Buchstaben B zwischen Barlach und Baumeister auch Baskin und Battke. Zeichnungen von Beckmann sind mit 35 000 und 40 000 Mark enorm hoch angesetzt. Auch die Preise für Plastik (eine Eisenskulptur von Gonzalez im Kleinstformat 75 000, eine Max-Ernst-Bronze 40 000 Mark) verraten einen bemerkenswerten kunsthändlerischen Optimismus.

Münster Bis zum 2. Juni, Landesmuseum: „Josef Albers“

Weil Albers in Westfalen geboren ist, hat Münster als das geographisch zuständige Landesmuseum die große Jubiläumsschau zum 80. Geburtstag organisiert, ihre weiteren Stationen sind Basel, Lübeck, Karlsruhe, Bonn, Berlin und London. Außerdem ist Albers zur Zeit auf der Bauhaus-Ausstellung in Stuttgart zu sehen, documenta IV wird ihn als einen Pionier des Aktuellen präsentieren, die Kestner-Gesellschaft zeigt seine Graphik. Jürgen Wißmann hat die rund 200 Objekte aus amerikanischen und deutschen Sammlungen ausgewählt und den Katalog verfaßt. Albers oder die Liebe zum Quadrat. „Homage to the Square“, von 1955 bis 67. Das formale Schema wird unverändert beibehalten, ein viermal auf quadratischer Fläche wiederholtes Quadrat, aus dem Zentrum nach unten verschoben, so daß die horizontalen Streifen als Stufen fungieren, die nach innen, in die Tiefe des Raumes führen. Dieser Quadratur wird auf jedem Bild in anderen Farbkonstellationen gehuldigt, die auf Affinität oder Kontrast, auf weiche Modulierung oder Spannung gestellt sind. Optische Erfahrungen werden repetiert, die Relativität der Wahrnehmung beispielsweise, daß nämlich Farbe erst durch ihre Nachbarschaft artikuliert wird. Albers will im Quadrat das Leben reflektieren. Im Gegensatz zur thematisch reduzierten Malerei ist das graphische Werk reich an Motiven, den expressionistischen Linolschnitten von 1917 folgen die dynamisch konstruktiven Holzschnitte von 1933, und die Zinklithographien von 1942, schließlich die strukturalen Konstellationen. Das Prinzip der Serie hat Albers zuerst in der Reihe der Violinschlüssel (1932–1935) verwirklicht. Es erweist sich bis zur Serie „Homage to the Square“ als den Albersschen Intentionen vollkommen angemessen. Tatsächlich wirkt ein ganzer Saal voller Quadratbilder weniger monoton als das isolierte Bild, das eben erst als Teil einer unendlichen Reihe künstlerisch relevant wird.

Weiterhin im Programm:

Frankfurt Bis zum 19. Mai, Frankfurter Kunstverein: „Collagen aus sechs Jahrzehnten“

Eine mit besten Beispielen belegte Übersicht zur Geschichte der Collage von den Kubisten bis zur Pop-Art, einschließlich ihrer noch wenig beackerten Vorgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert.