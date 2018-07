Von Zweistein

Der Kriminalbeamte hatte seine liebe Not mit den Zeugen des Banküberfalls. Ihre Aussagen stimmten kaum überein. So erklärte der Kassierer: „Der Räuber war groß, hatte blondes Haar, einen blauen Anzug an, hielt eine Pistole in der rechten Hand und rief: ‚Hände hoch!‘“ Hingegen gab der Kontoführer zu Protokoll: „Der Räuber war groß, hatte braunes Haar, einen grünen Anzug, eine Pistole in der linken Hand und sagte kein Wort.“ Der Kassenleiter meinte, der Räuber sei klein gewesen, habe schwarzes Haar gehabt, sein Anzug sei grau gewesen, eine Pistole habe er nicht in der Hand gehabt, und gesagt habe er nichts. Daß der Räuber klein gewesen sei, erklärte auch der Kunde, der als Haarfarbe des Räubers braun und als Anzugfarbe ebenfalls braun angab; diesem Zeugen zufolge hatte der Räuber eine Pistole in der rechten Hand, und er soll „Geld her!“ gerufen haben. Schließlich machte noch eine Kundin folgende Aussagen: Der Räuber war groß; Haare hatte er keine; sein Anzug war schwarz; er hatte in der linken Hand eine Pistole; er hat nichts gerufen.

Als später der Bösewicht gefaßt worden war, stellte sich heraus, daß von den fünf Angaben eines jeden Zeugen zwei richtig und die übrigen drei falsch waren. Wer kann den Räuber beschreiben? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Potter und Russell hatten zu einer anderen Besatzung gehört als Green und Doe; folglich mußte entweder Brown oder White im Eagle geflogen sein, woraus folgt, daß Schmidt zur Adler-Besatzung gehört hatte. Deshalb gehörte auch Ahlers zur Adler-Besatzung. Da außer Schmidt und Ahlers nur noch ein Mann im Adler geflogen war, kann dieser weder Köhler noch Neumann gewesen sein. Bleibt als drittes Mitglied der Adler-Crew nur noch Müller oder Lehmann. Weil Ahlers im Adler gekämpft hat, müssen Potter und folglich auch Russell im Eagle gesessen haben, also Green und Doe im Arrow. Weil Köhler im Pfeil war, gehörte White zur Eagle-Besatzung, ergo Brown zur Arrow-, mithin Lehmann zur Adler-Crew.