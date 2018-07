Inhalt Seite 1 — Magnet EWG Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Herrmann Bohle

Brüssel, im Mai

In wenigen Tagen wird das Inventar der jugoslawischen Botschaft aus einem bescheidenen Mietshaus Brüssels in eine etwas imposantere Residenz befördert werden: Jugoslawien ist das erste kommunistische Land, das bei den europäischen Gemeinschaften durch einen Botschafter vertreten sein wird.

Die neue Entwicklung innereuropäischer Beziehungen – die Aufnahme diplomatischer und technischer Kontakte zwischen Osteuropa und der EWG – ist in vollem Gange. Während Belgrad gerade dabei ist, einen Botschafter für den neuen Posten zu ernennen, sind die Ungarn bereits mitten im Gespräch über die Erleichterung landwirtschaftlicher Ausfuhren, vor allem von Schweinefleisch, in die Sechs-Länder-Union. Die Tschechen forderten während der Dresdner Konferenz eine gemeinsame Haltung – das heißt: eine Herausstellung koordinierter Ziele – der Staaten der osteuropäischen Wirtschaftsorganisation COMECON gegenüber der EWG und erklärten, falls es dazu nicht komme, würden sie sich allein auf den Weg nach Brüssel machen – genau wie die Jugoslawen, also ohne gemeinsame Marschrichtung.

Auch die Rumänen haben ernste Absichten bekundet. Nur halten sie es offenbar nicht für richtig, wie zuvor in Bonn auch bei der EWG wieder demonstrativ als Vorläufer Osteuropas aufzutreten. Aber es heißt, sie zögen eine spätere Assoziation nach dem Beispiel Griechenlands und der Türkei durchaus in Betracht. Desgleichen erwägen Rumänien und die ČSSR, genau wie Jugoslawien, westeuropäisches Anlagekapital bis zu 49 Prozent in Firmen ihrer Länder zuzulassen. Schon wird über gemeinsame Produktion gesprochen, zu der sich Firmen des Ostens und der EWG – etwa zum Export in Entwicklungsländer – zusammenfinden könnten. Erste Beispiele dafür gibt es – es wären ihrer mehr, wenn die Osteuropäer bei Qualitätskontrollen (auf denen die westlichen Partner bei Produktion im Osten bestehen müssen), bei Rechtsstreitigkeiten oder bei der Nutzung westlicher Patente und Lizenzen weniger Schwierigkeiten bereiten würden.

An der Wirtschaftsorganisation COMECON sind außer der Führungsmacht Sowjetunion und der DDR ständig beteiligt: die ČSSR, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die Mongolische Volksrepublik. Jugoslawien zählt wegen seiner Politik der Bündnis- und Blockfreiheit nicht zu den Mitgliedern, entsendet aber zu jeder Tagung der COMECON-Gremien einen Beobachter. Albanien gilt nach wie vor als zugehörig, obwohl es an den Arbeiten nicht teilnimmt.

Alle Regierungen Osteuropas – einschließlich der Sowjetunion – haben inzwischen begriffen, daß sie sich mit der Realität EWG ernstlich auseinandersetzen müssen. Als 1958 der Vertrag von Rom in Kraft trat, tat Moskau die Europa-Gemeinschaft noch als Werk des amerikanischen Imperialismus ab und prophezeite, sie werde bald an den Widersprüchen scheitern, die dem Kapitalismus innewohnten. Einige Jahre später war dann die EWG angeblich das Teufelswerkzeug der deutschen Monopolisten und Revanchisten, die versuchten, Westeuropa zu versklaven. In einer Konferenz der kommunistischen Parteien Europas im Jahre 1961 wollten die Sowjets die Gemeinschaft verurteilen lassen. Aber Italiens damaliger KP-Chef Togliatti verhinderte dies: „Der Gemeinsame Markt hat uns Hunderttausende von Arbeitslosen von der Straße geschafft, ihn zu verurteilen – das verstände keiner in Italien ...“