Von Marietta niederer

Man sollte glauben, die Windermode 1968/1969 sei unter Dach und Fach. In München, Berlin und Düsseldorf haben Konfektionäre des In- und Auslands an die Hunderttausend neuer Modelle gezeigt. Aber Unruhe schwelt: Unsicherheit regiert, seit „Frau Mode nicht mehr diktiert“.

Der „schwarze Peter“ ist der Rock. Seine Midi- oder Maxi-Länge (Mini allein ist aus dem Spiel) macht das Ganze so problematisch. Die Hersteller sagen, die Einkäufer wären verwirrt, und die Einkäufer behaupten das gleiche von den Herstellern. Doch sei zur Ehre der letzteren gesagt, daß jeder „das Bein im Auge“ hatte.

Die Vorschläge reichten, das Bein abtastend, weit: gut kniefrei bis kniefrei, oder: halbes Knie bedeckt, oder: halbe Wade (Midi-Länge). Und dann noch maxi-lang, also unsichtbare Wade. Es gibt fünf mehr oder weniger neue Längen.

Das ließ die Einkäufer zaudern. So wartete man das Pariser Prêt-à-porter erstmal ab. Doch es bot das gleiche Bild, begnügte sich aber mit drei Längen: kurz, Midi und Maxi. Nicht anders wie vor einem Jahr. Fazit: Mini-Erfolg für Maxi-Längen. Bleibt als nächste Frage: Werden die Couture-Schauen von Rom und Paris eine präzise Länge bestimmen? Eine endgültige Entscheidung wird es auch dort nicht geben.

Die lieben „Endverbraucherinnen“, auf die das Rocklängen-Problem erst im Herbst zukommen wird, sind im Moment völlig uninteressiert. Ihre Sommerkleider sind kurz und farbig wie im letzten Jahr. Privates und der kommende Urlaub sind für sie bedeutend wichtiger als Rocklängen. Umfragen jedoch ergaben: Die Frauen mögen’s kurz, nämlich kniefrei oder nur etwas länger, je nach Alter. Midi, also bis Stiefelhöhe, wird für Wintermäntel akzeptiert, weil wärmend; ebenso wird diese Länge für Cocktail- oder Partykleider akzeptiert, weil sie neu ist.

Auskunft einer jungen Dame: „Ich bin bald dreißig, ich trage keine langen Röcke.“ Für die Maxi-Länge kommen demnach diejenigen in Frage, die jetzt noch für Mini sind: Spät-Teens und Früh-Twens. Nach ihnen wird man sich auf der Straße erst wieder umdrehen, wenn sie lange Röcke tragen.