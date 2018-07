Von Heinz-Günter Kemmer

Der Landkreis Tecklenburg hält sich empfohlen. Glaubt man einem Prospekt der Kreisverwaltung, dann spricht vieles für ihn, für die „Drehscheibe zwischen Ruhrgebiet und Nordseehäfen“. Billiger Boden, gute Schulen, reine Luft und vor allem Arbeitskräfte – das sind weitere Vorzüge, mit denen der Landkreis für die Ansiedlung von Industriebetrieben wirbt.

Die Tecklenburger haben offensichtlich etwas zu bieten. In ihrem Kreis vereinigen sich Mittellandkanal und Dortmund-Ems-Kanal, durch ihren Kreis führt die „Hansa-Linie“, die Autobahnverbindung von Bremen zum Ruhrgebiet, und in ihrem Kreis wird sich diese Autobahn mit der geplanten Europastraße 8, einer Autobahnverbindung von Rotterdam nach Hannover, kreuzen. Schließlich gibt es noch mehrere Eisenbahnlinien – der Standort ist günstig: „So vieles spricht für Tecklenburg.“

Zu dieser Auffassung kam auch das Osnabrücker Unternehmen G. Kromschröder AG, das sich vorwiegend mit der Herstellung von Gaszählern beschäftigt. Obwohl seit 1865 in Osnabrück ansässig, will es seine Produktionsstätten in absehbarer Zeit in den Landkreis Tecklenburg verlegen, der mit seiner Nordost-Ecke direkt an die Stadt Osnabrück grenzt.

In Osnabrück läßt man das Unternehmen nicht gern von dannen ziehen, handelt es sich doch immerhin um den viertgrößten Gewerbesteuerzahler der Stadt. Deshalb hat die Stadtverwaltung um das Unternehmen gekämpft – Industriegelände gibt es nämlich auch in Osnabrück. Und die Ironie des Schicksals will es, daß das neue Osnabrücker Industriezentrum just da liegt, wo der Landkreis Tecklenburg an die Stadt grenzt und daß der Landkreis ausgerechnet direkt hinter der Grenze ebenfalls Industriegelände zu offerieren hat.

Für Kromschröder ging es also um einen runden Kilometer – das etwa ist die Entfernung zwischen den beiden Standorten, die zur Wahl standen. Und dem Landkreis ist es gelungen, diesen Kilometer mit seinem Angebot zu überspringen. Osnabrücks Oberstadtdirektor Joachim Fischer versichert, die Stadt habe alles getan, um die Firma in ihren Mauern zu halten. Für das Grundstück, das sie Kromschröder angeboten hat, mußte die Stadt selbst rund 20 Mark je Quadratmeter an den Verkäufer – das Land Niedersachsen – bezahlen; Kromschröder sollte nur sechs Mark auf den Tisch legen.

Aber die Tecklenburger sind offensichtlich noch billiger gewesen. So findet sich in ihrem Prospekt u. a. folgendes Angebot: Industriegrundstück von 80 000 qm mit Erweiterungsmöglichkeit um 30 000 qm, Anschluß an Hansa-Linie und E 8, direkter Bahnanschluß, 30 kV-Leitung, Wasser vorhanden, Preis etwa 3 Mark/qm. Das spricht für Tecklenburg, ist aber wohl nicht der entscheidende Vorteil gewesen.