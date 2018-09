"Die Dinge bekommen geheimnisvolle Zusammenhänge"

Von Ben Witter

Draußen vor der Haustür sagte Professor Mitscherlich: "Würde ich in Heidelberg bleiben, hätte ich bald zwei Kirchen vor meiner Tür; sie kommen auf den gegenüberliegenden Acker. Doch ich gehe in zehn Tagen nach Frankfurt und werde im neunzehnten Stock eines Hochhauses wohnen, in Höchst; das ist zwar keine Adresse, aber ein strategischer Punkt. Wenn ich in die Tiefe blicke, kann ich mir Gedanken über Stadtplanungsprobleme machen, schaue ich nach oben, kommt sicher ein Flugzeug, und der Himmel sieht vom neunzehnten Stockwerk ganz anders aus."

Professor Mitscherlich steckte beide Hände in die Hosentaschen und machte zwei kleine Sprünge. Dann liefen wir über die Handschuhsheimer Landstraße. Wieder auf dem Bürgersteig, sagte er: "Die Klinik hat bisher keinen Nachfolger für mich gefunden. Ich sehe auch weit und breit niemanden ... Radikale Reformen an den Universitäten sind jetzt notwendig. Es wird jedoch keine geben ... Gehen wir auf den Philosophenweg."

Der Philosophenweg lag links von uns, und Professor Mitscherlich machte wieder kleine Sprünge. "Sehen Sie das Sakko dort auf der Hecke", sagte er plötzlich, "es ist das Sakko eines Nobelpreisträgers. Vielleicht hat er sich gerade wieder hingelegt und dirigiert im Liegen seine Assistenten vor der Wandtafel. Der Nobelpreisträger ist ein angenehmer Kollege."

*

Wir betrachteten andere Hecken, und Professor Mitscherlich sagte: "In Frankfurt werde ich den Odenwald vermissen. Obgleich mich die voralpine Landschaft stärker anzieht, habe ich mich auf diese Landschaft eingestellt. Sie ist lieblich. Ich muß an meinen Kollegen, den Nobelpreisträger dahinten, denken. Er entspannt sich im Liegen, und ich entspanne mich halb dösend im Wald und beobachte die Ordnung der Vögel, an der ich nicht teilhabe. Wie sie sich vollzieht, nach ganz strengen Handlungsprinzipien ... Da möchte ich sitzen." Er zog die linke Hand aus der Hosentasche und zeigte auf einen Einschnitt im Wald.