Von Elmar Lang

Zwanzigtausend Ingenieurschulstudenten streiken. Zehntausend demonstrierten in Düsseldorf gegen die Vorlage eines „Akademie-Gesetzes“, das ebenso unzulänglich und veraltet ist wie die Akademie-Vorlagen anderer Bundesländer. Der von der SPD entsandte Sprecher hielt sich an seiner Aktentasche fest, sein Koalitionsgenosse von der FDP war offenbar mit dem baden-württembergischen Dahrendorf-Plan nicht so ganz vertraut. Die CDU, hier in Opposition und daher besser informiert, hatte sich schleunigst die Hamburger Konzepte besorgt und sprach von „Fachhochschulen“.

Der erste Vorsitzende des Studentenverbandes Deutscher Ingenieurschulen (SVI) sagte, der Kultusminister Holthoff könne nicht mal über den Lattenzaun der Volksschule hinwegblicken. Hinter dem er offenbar verschwunden war, denn man konnte ihn nirgends entdecken. Sein Vertreter, ein leitender Ministerialrat, scheute sich, den von einigen bundesdeutschen Kultusministerien bereits verordneten Schilderwechsel von Ingenieurschulen in Ingenieurakademien als der Weisheit letzten Schluß zu vertreten.

Also verkrümelte er sich, geriet jedoch beim Öffnen einer Hintertür einer unfreundlich gestimmten Studentenmenge in die Fänge. Diese fragte über Polizei-Sprechfunk, ob man den leitenden in einen leidenden Ministerialrat verwandeln solle. „Unbeschädigt abziehen lassen!“ wies die Demonstrationsleitung an.

„Eine Woche Vorlesungsstreik bringt mehr Ergebnisse als achtzehn Jahre Beratung“, sagte Fritz Eisenlohr, Student im 6. Semester und Mitglied des Bundesvorstandes des SVI, dem alle 65 000 Ingenieurschulstudenten der Bundesrepublik angehören. „Es geht hier natürlich nicht um die Ingenieurschulen in Nordrhein-Westfalen, sondern um ein einheitliches technisches Bildungswesen in der Bundesrepublik. Aber die einzelnen Länder sind in ihrer Progression so unterschiedlich, daß ein Streik auf Bundesebene im Hinblick auf die Information der Öffentlichkeit zu einer totalen Verwirrung geführt hätte.“

Nun, da hätte er beruhigt sein können, denn die Öffentlichkeit ist eh kläglich informiert. In der Tat wäre es ja auch besser, wenn die Öffentlichkeit mit prähistorischen Albernheiten, die mit ein paar vernünftigen Parlamentsbeschlüssen längst ausgeräumt sein könnten, gar nicht erst beansprucht zu werden brauchte: Deutsche Ingenieure sind im Ausland keine Ingenieure, sondern „höhere Techniker“, also Laboranten, technische Zeichner, Werkstattleiter. Sie werden zwar zum Ingenieur „graduiert“ und erhalten den verschrobenen Titel „Ing. (grad.)“ samt Urkunde, aber das berechtigt sie zu gar nichts – im Gegensatz zu ihren ausländischen, in Frankreich zum Beispiel auf einer Ecole d’Ingénieurs mit demselben Studienziel und derselben Studiendauer (6 Semester) ausgebildeten Kollegen. Diese können, wenn sie sich dazu berufen fühlen, an einer Technischen Hochschule oder einer Universität ohne Zeitverlust weiterstudieren. Ein deutscher „Ing. (grad.)“ darf nicht einmal im ersten Semester einer TH von vorn anfangen. Dazu braucht er zusätzlich die „Empfehlung zur Hochschulreife“, die lediglich eine Fakultätsreife ist und von einem guten Examen und dem guten Eindruck der Prüfungskommission abhängt.