Paul VI. (70), Papst, will auf der sechsten großen Reise seines Pontifikats im August den Eucharistischen Weltkongreß in Bogota/Kolumbien besuchen.

Georgios Papadopoulos (48),griechischer Ministerpräsident von eigenen Gnaden, übernahm das Ministerium für Presse und Information und lockerte die Pressezensur.

Ralph David Abernathy (41), Pastor und Nachfolger des ermordeten Negerführers Martin LutherKing, tat den ersten Hammerschlag für das Lager, in dem die Teilnehmer am „Marsch der Armen“ in Washington hausen sollen.

Berthold Rubin (57), Geschichtsprofessor an der Universität Köln, sprang mit dem Fallschirm über England ab, um für die Entlassung des letzten Spandau-Häftlings Rudolf Heß zu demonstrieren.

Wassilij Sokolowski, Sowjetmarschall, 1946 bis 1949 als Nachfolger General Schukows Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen in der Sowjetzone starb 70jährig.

Robert Patterson und Arnold Branom, Ärzte am St. Lukes Hospital in Houston/Texas, wurden beschuldigt, den Herzspender Clarence Nicks ermordet zu haben, von dem sie möglicherweise fälschlich annahmen, er sei vor der Übertragung seines Herzens bereits an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.