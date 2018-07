An Bord des französischen Luxusschiffes „France“ werden Touristen aus aller Welt den Spuren des großen Korsen folgen. Die Kreuzfahrt Imperiale im April nächsten Jahres, „gesellschaftliches Ereignis und Ausflug in die Geschichte“ zugleich, ist dem Andenken Napoleons gewidmet. An Bord: Ausstellungen mit Habseligkeiten des Kaisers. Napoleon-Bibliothek, Bibliographien und Napoleon-Romane sowie Vorträge und Filmabende. Ausflüge zu den Inseln Korsika, Elba und St. Helena. Attraktion der Reise ist ein alter Hut, den einst ein Windstoß vom Kopf des großen Korsen ins Meer wehte. Auf der „France“ soll er im nächsten Jahr meistbietend versteigert werden.