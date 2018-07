Timm Ulrichs, einem – seiner Meinung nach – zu Unrecht verkanntem Genie aus Hannover, das sich selbst seit Jahren als Kunstwerk anpreist („Kunst ist, was ich bin“) und sich in dieser Kunstauffassung neuerdings durch den Düsseldorfer Ferdinand Kriwet konkurrenziert sieht („Ich bin Kunst“), ist es gelungen, sich unter dem Datum vom 12. Februar 1968 beim Amtsgericht in Hannover als Geschmacksmuster eintragen zu lassen und als lebendes Kunstwerk eine Schutzfrist von drei Jahren zu erwirken.

Der Münchner Kunsthändler van de Loo, der sich während der vergangenen zehn Jahre durch sein konsequentes Eintreten für die Kobra-Gruppe hervorgetan hat, zeigte sich nach seinem Besuch der Ausstellung „Aktuelle Kunst in Hamburg“ von den Arbeiten etlicher junger Hamburger Künstler wie Dizi, Schulz, Kleinhammes und Struckmeyer so sehr beeindruckt, daß er erwägt, ihnen in seiner neuen „Forum Galerie“ eine Ausstellung zu geben und möglicherweise einem dieser Jung-Maler einen festen Vertrag anzubieten.

Der Düsseldorfer Galerieinhaber Alfred Schmela wird sich nicht an „Prospekt 68“, einem Düsseldorfer Konkurrenzversuch zum „Kölner Kunstmarkt 68“, beteiligen: „Ich habe kein Interesse an einem dilettantischen Selbstmordunternehmen.“ Schmela zieht es vor, sich auch diesmal wieder an dem vom Verein progressiver deutscher Kunsthändler organisierten Kölner Kunstmarkt teilzunehmen – als Gast,

Hans Arp, „Gri-noir“, Farb-Lithographie, signiert, 70×50 cm, 1966. Aus dem Katalog der Galerie Wolfgang Ketterer, München, die am 17. und 18. Mai ihre erste Auktion moderner Kunst veranstaltet – mit über 1100 Bildern, Zeichnungen, Skulpturen und Graphiken.