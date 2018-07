Bonn, im Mai

Die Regierungsvorlage über die Finanzreform, die dem Bundestag in der vorigen Woche zur ersten Lesung vorlag, ist ein mühsam ausgehandelter Kompromiß zwischen Bund und Ländern. Von dem großen Wurf, den man sich einst erhofft hatte, blieb wenig übrig. Ein Fortschritt, ist allein die Einigung über die gemeinsame Rahmenplanung und Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben (Ausbau und Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen, Verbesserung der regionalen Wirtschafts- sowie der Agrarstruktur und des Küstenschutzes). Ein Ansatzpunkt zu einer weiteren Finanzverflechtung ist in Artikel 104a Abs.3 enthalten. Er sieht vor, daß „zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts der Bund den Ländern für bestimmte Arten von Investitionen der Länder und Gemeinden Finanzhilfen gewähren kann“. Das gilt auch „für Investitionen von besonderer Art und Bedeutung zur Abwehr von erheblichen Störungen der regionalen Wirtschaftsentwicklung“. Damit könnte der Bund regulierend im gesamtstaatlichen Interesse eingreifen und allzu grobe Auswüchse finanzieller Ungleichheit beseitigen. Der Artikel ließe sich noch weiter ausbauen. Ob es der Bundestag tun wird?

Der Entwurf der Bundesregierung zielt auf den großen Steuerverbund. Es sollen Einkommen- und Körperschaftssteuer sowie Mehrwertsteuer eine Finanzmasse bilden, die zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden soll. Diese Summe würde (ohne die Kraftverkehrsabgaben) mehr als zwei Drittel des gesamten Steueraufkommens umfassen. Damit würden die Steuereingänge in Bund und Ländern gleichmäßiger wachsen. Viele Verzerrungen, die sich bisher aus der unterschiedlichen Entwicklung der Steuereingänge ergaben, könnten dann vermieden werden. Bonner Experten rechneten aus, daß der Bund etwa 57 bis 58 Prozent aus dieser Finanzmasse bekommen müßte, die Länder ungefähr 42 bis 43 Prozent, wenn die bisherige Relation zwischen ihren Einnahmen aus diesen Steuerquellen erhalten bleiben soll.

Diese Rechnung geht freilich davon aus, daß der Bund weiterhin 37 Prozent der Einkommen- und Körperschaftssteuer erhielte, während ihn die Länder vom nächsten Jahr an wieder auf 35 Prozent beschränken möchten. Aber selbst wenn sich der Bundestag über den großen Steuerverbund einigen sollte, würde der Bundesrat der Regelung kaum zustimmen. Die Länder, ob sie von der CDU, der CSU oder der SPD regiert werden, erblicken in einer so weitgehenden finanziellen Verbundenheit eine Schmälerung ihrer Machtpositionen und lehnen sie deshalb, wenn auch mit anderen Begründungen, ab. Die SPD hat sich auf ihrem Parteitag in Nürnberg für den großen Steuerverbund ausgesprochen, aber darüber sehen ihre Landesfürsten hinweg. Die ungeschmälerte Bewahrung ihrer finanziellen Eigentändigkeit ist ihnen wichtiger als ein Parteitagsbeschluß.

Die Regierungsvorlage für die Gemeindefinanzreform wurde von den Sprechern aller drei Bunlestagsfraktionen als unzureichend bezeichnet. Auch der Bundesfinanzminister räumte ein, daß den Gemeinden schon 1969 eine Verbesserung ihrer Finanzverhältnisse zugestanden werden sollte. Aber die Gemeindefinanzreform ist unter anderem mit der schwierigen Frage der teilwei-‚en Beseitigung der Gewerbesteuer verbunden, wofür die Gemeinden an der Einkommensteuer beteiligt werden sollen. Dabei könnte allerdings eine Deckungslücke entstehen, die eine starke Erlöhung der Mehrwertsteuer notwendig machen könnte (man spricht von 15, ja sogar von 17 Prozent). Die Beratungen in den Ausschüssen – die von der SPD beantragte Einsetzung eines Sonderausschusses wurde abgelehnt – werden daher hart und langwierig sein.

Eine optimale Finanzreform setzt freilich eine einheitliche Steuerverwaltung voraus. Davon wagt in Bonn keiner zu sprechen. Zur Zeit legen die Finanzämter in den Ländern die Steuergesetze sehr unterschiedlich aus. Abschreibungsmöglichkeiten werden in einem Land strenger, im Nachbarland, wenige Kilometer weiter, weitaus großzügiger gehandhabt. Die Folge ist, daß wirtschaftlich starke Unternehmungen in das Nachbarland übersiedeln. Unwillen erregt es auch, daß in dem einen Bundesland die Schulen und die Verkehrswege besser sind als in einem anderen Land. Solche Unterschiede soll die große Finanzreform beseitigen.

Man kann den Ländern nicht vorwerfen, daß sie die Steuern schlecht verwaltet hätten. Aber es stellt sich die Frage, ob nicht wegen der zunehmenden internationalen Wirtschaftsverflechtung die Bundesrepublik ihre Finanzverwaltung dieser Entwicklung anpassen muß.

Robert Strobel