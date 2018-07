Das alte Dorf Fall, zwischen Lenggries und der Vorderriß, einstmals bekannt geworden durch Ludwig Ganghofers Jäger- und Wilderer-Geschichten, liegt längst unter dem tiefblauen Wasserspiegel des Sylvensteinspeichers, der hilft, den ungestümen Wasserlauf der Isar in Elektrizität umzuwandeln. Ein neues schmuckes Dorf Fall entstand. Vielleicht wird es „olympisch“, wenn 1972 Ruderer, Paddler und Kanuten dort ihre Zelte aufschlagen werden. Denn der fjordähnliche Sylvensteinsee mit einer Länge von 7 Kilometern und Breiten zwischen 200 und 500 Meter läßt alle Rennstreckenmaße zu und ist ausgesprochen windgeschützt. Weit mehr als sämtliche natürlichen Gewässer in Münchens Umkreis. Dicht an die Sylvensteinufer grenzende Berge schaffen geradezu ideale Voraussetzungen in lieblicher Landschaft. Sie erreichen im Westen und Norden eine Höhe bis zu 1532 m (der Staffel) und im Süden, damit gleichzeitig eine mächtige Mauer gegen den Föhn, eine solche bis zu 2102 m mit den Karwendelausläufern vom Schafreiter bis zum Lärchkogel. Auch die Ostseite ist mit dem Brettersberg (1406 m) und weiteren Erhebungen von ähnlicher Höhe gegen starke Luftbewegungen abgesichert. Denn der mittlere Wasserspiegel des vor zehn Jahren gebauten Speichers liegt bei 750 Meter, mit dem Vorteil, daß er jederzeit regulierbar ist und erforderliche Stauhöhen zu bestimmten Zeiten möglich sind.

Von München aus ist der „Speicher“ in normalen Verkehrszeiten in einer Stunde zu erreichen. Die Straßen sind in sehr gutem Zustand. Am See ist ein großer Parkplatz vorhanden. Auf seiner Fläche wird derzeit kein Wassersport betrieben, so daß sie für die Olympiade nach Belieben benutzt werden könnte. Zudem ist der Freistaat Bayern Eigentümer des Sees und der um ihn herumliegenden Grundstücke. Bauten könnten also überall errichtet werden, wo sie für Training, Wettkämpfe und eventuell als Unterkünfte erforderlich wären. Denn das ursprüngliche Projekt, in Oberwiesenfeldnähe, olympische Regatten abzuhalten, ist längst an den unerschwinglichen Grundstückspreisen gescheitert. Abgesehen davon, daß dort niemand sein Eigentum veräußern möchte.

Walter Koenig