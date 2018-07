Man kann die Menschen einteilen in Teetrinker und Kaffeetrinker, in Frühaufsteher und Langschläfer, aber auch in solche, die entweder die Ordnung oder die Freiheit bevorzugen. Die Deutschen, so scheint es, gehören mehr in die Kategorie derer, die der Ordnung die Priorität einräumen, während die Franzosen die Freiheit für wichtiger halten. Dies hat sich deutlich bei den Studentenunruhen gezeigt. Der Bürger in der Bundesrepublik neigt zu der Therapie: Dazwisehenschlagen und Ordnung schaffen, in Paris dagegen zeigt sich, daß die Bevölkerung es mit den Studenten gegen die Polizei hält.

Im umgekehrten Verhältnis zur Einstellung der Bevölkerung steht die Haltung der beiden Regierungen. Wer sich in unserem Lande darüber erregt, daß Studenten den Verkehr behindern dürfen, daß sie der Autorität des Alters, der Regierung oder offizieller Institutionen keinen Tribut zollen und daß niemand sie dafür zur Ordnung ruft, dem wurde in Paris vorexerziert, wie urplötzlich sich dort als morsche Fassade erwies, was eben noch als allgemein geachtete und beneidete Autorität gepriesen wurde. Selten noch ist die innere Schwäche des mit soviel Pathos zelebrierten Gaullismus so deutlich geworden wie in jener Nacht, in der auf einmal alle Dämme brachen und Paris vor einer bürgerkriegsähnlichen Situation stand.

Da ist unsere glanzlose und unfeierliche Regierungsform, die sich ganz banal immer wieder bewähren muß – gelegentlich auch gegen wilde Demonstranten – doch sehr viel liebenswerter.

Dff.