Inhalt Seite 1 — Pilger der Armut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Mai

Eine erfreuliche Statistik konnte das amerikanische Arbeitsministerium in diesen Tagen veröffentlichen: Die Arbeitslosigkeit in den USA ist mit 3,5 Prozent der Berufsfähigen auf dem tiefsten Stand seit fünfzehn Jahren angelangt. Die Zahl der Beschäftigten hat mit 75,1 Millionen Männern und Frauen eine Rekordhöhe erreicht. In den großen Industriegebieten sind Hunderttausende von Stellen für gelernte und ungelernte Arbeiter und Angestellte offen; oft wissen die Unternehmen nicht, wie sie sich schnell Arbeitskräfte beschaffen sollen. Der Durchschnittsstundenlohn ist auf 2,79 Dollar gestiegen (im Kaufkraftvergleich rund 7,50 Deutsche Mark) – eine Entwicklung, an der auch die Farbigen partizipieren.

Dennoch setzen sich in diesen Tagen aus neun Städten Amerikas die Karawanen des von Martin Luther King vor seinem Tod geplanten und jetzt von seinem Nachfolger in der Bürgerrechtsorganisation Southern Christian Leadership Conference, Pastor Ralph Abernathy, ausgeführten „Marsch des armen Volkes“ auf Washington in Bewegung. Am Sonntag versammelten sich als erste Teilnehmer die Frauen zu einer Protestkundgebung in der Hauptstadt, an ihrer Spitze die Witwe des ermordeten Negerführers, Frau Coretta King. In ihrer Botschaft hieß es: „Vielen Amerikanern sind die Leiden der 40 Millionen Menschen in Amerika unbekannt, die von Armut heimgesucht sind. Diese 40 Millionen Amerikaner verlangen für sich und ihre Kinder einen gerechten Anteil an den guten Dingen dieses Landes, die so viele als selbstverständlich hinnehmen.“

Wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen den Erfolgsbilanzen der amerikanischen Höchstleistungsgesellschaft und den sozialen Nöten von fünfzehn Prozent des Volkes, der auch nach amtlichen Maßstäben als „arm“ gilt, da seine vierköpfige Durchschnittsfamilie weniger als 12 000 Mark im Jahr verdient? Warum ist dieser „Marsch des armen Volkes“ in einer Zeit der Vollbeschäftigung und der seit zwei Jahrzehnten unaufhaltsam steigenden Einkommen in Bewegung geraten? Wie ist es möglich, daß in Amerika, dem Land hoher Agrarüberschüsse, der staatlichen Subventionierung von Beschränkungen landwirtschaftlichen Anbauflächen und einem großen Lebensmittel-Hilfeprogramm für Entwicklungsländer, einige Millionen Menschen unzureichend ernährt sind oder in vielen Fällen am Rande des Hungers vegetieren?

Zum Teil erklärt sich das mit der Relativität aller Begriffe, auch des der Armut. Verglichen mit einem haitianischen oder algerischen Landarbeiter ist der Neger, der im tiefen Süden als Pächter eines landwirtschaftlichen Zwergbetriebes eine nach amerikanischen Maßstäben äußerst dürftige Existenz fristet, oder sein Rassegenosse, der in New York einen Fahrstuhl bedient, geradezu ein Krösus. Er fährt einen Wagen, wenn auch ein altes Modell, er hat einen Kühlschrank und einen Fernsehapparat; sein Häuschen mag baufällig sein, aber es hat Elektrizität und eine Wasserleitung. Der arme Weiße in Westvirginia, der nach den Stillegungen unrentabler Kohlengruben seit Jahren arbeitslos ist, hält mit Wohlfahrtsunterstützung und staatlichen Lebensmittelspenden bestimmt einen höheren Lebensstandard als ein Angestellter in Indien. Aber schwarze und weiße Amerikaner der „Armutsgruppe“ messen ihre Lebensverhältnisse an ihrer unmittelbaren Umgebung. Nirgendwo wird die Not so fühlbar wie in der Nachbarschaft gesättigten Reichtums.

Die Armut in Amerika kennt keine color line, keine Farbengrenze. Jene dreißig Millionen, die in den amtlichen Statistiken als unter dem Einkommensminimum lebend rubriziert sind, setzen sich zu zwei Ditteln aus Weißen und zu einem Drittel aus Farbigen zusammen. Wird aber nach Rassen getrennt unterschieden, so sind von den 23 Millionen amerikanischen Negern, den Mexiko-Amerikanern, den Portorikanern und der halben Million Indianer nach einer von Nelson Rockefeller vorgelegten Aufstellung 41 Prozent arm, gegenüber 12 Prozent der weißen Bevölkerung. Das erklärt, warum der „Marsch des armen Volkes“ nach Washington wieder von den Farbigen inspiriert und organisiert worden ist. Wenn es den Negerführern gelänge, für alle armen Amerikaner zu demonstrieren, könnten sie ihre Forderungen – zwei Millionen Arbeitsplätze, Beschleunigung des sozialen Wohnungsbaues, Sanierung der Slums, mehr Schulen und ein garantiertes Mindesteinkommen für jeden Amerikaner – mit größerer Legitimation vertreten, als wenn sie nur für die Farbigen auftreten.

So sind Anfang Mai die Karawanen der Armut zu ihrem Sternmarsch auf die Hauptstadt aufgebrochen, mit der Bahn, mit Omnibussen, mit rumpelnden Lastwagen. Ende Mai, am Wochenende des Memorial Day, einem Nationalfeiertag, sollen zweihunderttausend Teilnehmer durch Washington ziehen. Von dieser Woche an werden sie vor der Mall, der breiten Prachtallee zwischen dem Capitol und dem Washingtoner Obelisken, eine shanty town, eine kleine Stadt, aufbauen, die ihren Elendsbehausungen naturgetreu nachgebildet werden soll. Doch auch dieser Blickfang wird ganz amerikanisch aufgezäumt: die Häuser entstehen in neuer Vorfabrikation, finanziert aus Spenden überwiegend weißer Kirchengemeinden in einem Washingtoner Vorort. Diese „Stadt der Wiederauferstehung“, oder auch „Stadt der Hoffnung“ wird den Demonstranten als Unterkunft dienen; dort werden sie gut verpflegt und medizinisch versorgt werden, für viele Armutspilger zum erstenmal in ihrem Leben.