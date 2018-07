Von Willi Bongard

Im Jahre 1893 hätte man es in Paris auf offener Straße mit ein wenig Glück und gutem Zureden für ein Trinkgeld geschenkt bekommen können – das Toulouse-Lautrec-Plakat für das Moulin Rouge mit der schwarzbestrumpften Cancan-Tänzerin Jane Avril.

Im Jahre 1967 lieferte man sich für das gleiche Plakat im vornehmen Auktionssaal von Sotheby’s in London ein heftiges Bietgefecht, ehe es zum Preis von 2100 Pfund Sterling (23 420 Mark) zugeschlagen wurde.

Die Frage, ob es sich lohnt, Plakate zu sammeln, wäre damit beantwortet. Eine andere – weit schwieriger zu beantwortende – Frage ist es dagegen, ob und welche Plakate es heute noch (oder wieder) zu sammeln lohnt.

Die Chance, einem Plakatanschläger der neunziger Jahre auf dem Boule Mich ein Kunstwerk abzuschwatzen, ist ein für allemal vertan, und die Zahl derjenigen, die sich auch heute noch ein Plakat von Toulouse-Lautrec oder eines seiner berühmten Zeitgenossen leisten können, ist gering, allzu gering, als daß hier ein Ratschlag gerechtfertigt wäre. Immerhin sei vermerkt, daß es auch heute noch künstlerisch wertvolle Plakate der Jahrhundertwende, beispielsweise Jugendstil-Plakate von Alphonse Mucha oder Jules Cheret preiswert (zwischen 1500 und 2000 Mark) zu kaufen gibt, und zwar in guten Privatgalerien, wie vor allem auch auf Graphik-Auktionen.

Es besteht kein Zweifel, daß der Erwerb stilechter, alter Plakate auch vom Standpunkt der Kapitalanlage eine reizvolle Angelegenheit ist. Die Aussicht auf eine rasche Wertsteigerung ist um so größer, als neuerdings so etwas wie eine Plakat-Renaissance eingesetzt hat, die gerade das alte, künstlerisch wertvolle Plakat in einem neuen Lichte erscheinen läßt.

Bei den meisten „Plakaten“, die gegenwärtig den deutschen Markt überschwemmen, handelt es sich freilich um Druckerzeugnisse, die mit Plakaten im eigentlichen Sinne nichts gemein haben, allenfalls das Format und häufig nicht einmal das. Weder werben sie für ein Erzeugnis oder eine Dienstleistung, noch handelt es sich um originale (oder gar originelle) graphische Einfälle, die womöglich von Künstlerhand geschaffen sind. Ob sie Konrad Adenauer, Mao oder Karl Marx in Überlebensgröße darstellen, ob sie Struwwelpeter, Max und Moritz oder Barbarella propagieren, ob sie nationalsozialistische oder kommunistische Wahlplakate parodieren oder die subtilen Buchillustrationen eines Aubrey Beardsley aufblasen und dadurch bis zur Unkenntlichkeit verfälschen, in kaum einem Falle dürften sie mehr wert sein (oder Wert behalten) als das Papier, auf dem sie gedruckt sind. Es sei denn, man würde sich einen einmaligen „Ha-Ha-Effekt“ zwischen 5 und 40 Mark kosten lassen.