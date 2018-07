Die Alldephi Allgemeine Deutsche Philips Industrie GmbH, Hamburg, hundertprozentige Tochtergesellschaft des holländischen Philips-Konzerns, erzielte im Geschäftsjahr 1967 ein erstaunliches Ergebnis. Trotz eines auf 645 (661) Millionen Mark rückläufigen Rohertrages bei einem um 7 Prozent (auf 1,6 Milliarden Mark? – die absolute Zahl wird wieder verschwiegen) gestiegenen Umsatz wird ein auf 54,3 (52,4) Millionen angereicherter Reingewinn ausgewiesen. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung wird ersichtlich, daß das bessere Ergebnis nicht durch Mehreinnahme, sondern durch Einsparungen von Kosten eingetreten ist. Mit der Verringerung der Mitarbeiterzahl um 3000 auf 22 300 haben sich allein die Personalkosten um etwa 30 Millionen verringert.

In Übereinstimmung mit der Entwicklung der westdeutschen Elektroindustrie im Jahr 1967 hatte auch Alldephi weitere Erlöseinbußen hinzunehmen. Die vorher hohen Lagerbestände wurden kräftig abgebaut.

Wie alle Elektrounternehmen in der Bundesrepublik, so meldet auch Alldephi in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres einen unter Berücksichtigung der noch gedämpften Wirtschaftslage befriedigenden Verlauf. „Von der Belebung der Inlandskonjunktur und der Festigung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums in der Bundesrepublik wird ein günstiger Einfluß auf die weitere Entwicklung erwartet.“ kw