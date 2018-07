Gemüsekonserven: auch nach dem 1. Juli, wenn die EWG Zollunion in Kraft tritt, sollen in Blechbüchsen konservierte Tomaten, Champignons oder Spargel möglichst genauso billig wie bisher aus den USA, aus Taiwan oder aus Marokko in die EWG importiert werden können. Grundsätzlich setzt sich die EuropaKommission für eine völlige Liberalisierung des Konservenhandels ein, ausgenommen bleibt der Import von sieben empfindlichen Produkten, bei denen die EWG Erzeuger vorübergehend vor der Konkurrenz etwas abgeschirmt werden müssen, weil sonst ihre Existenz in Gefahr geriete.

Für solche Obst- und Gemüsekonserven sollen künftig Einfuhrgenehmigungen und Mindestpreise eingeführt werDas hat den Verdacht aufkommen lassen, Brüssel wolle auch bei den Konserven für eine Verteuerung sorgen. Tatsächlich wollen die Bürokraten "übertrieben niedrige Preise" verhindern, aber keine Hochpreispolitik einleiten.

Gegen eine Einigung der sechs Regierungen auf hohe Konservenpreise hat die Europa Kommission einen Pfeil im Köcher: die bisherigen Konserveneinfuhren (ie Europa Kommission wünscht eine Niedrigkeitspolitik für Obst und aus der übrigen Welt haben einen Wert von rund 250 Millionen Dollar pro Jahr. Für dieses Volumen sind die Einfuhrabgaben, im GATT "konsolidiert" — sie können also nicht erhöht werden, ohne daß die EWG im GATT eine Gegenleistung aushandelt. Das würde für die Gemeinschaft recht teuer.

Das Ziel der europäischen KonservenSchutzpolitik lautet sogar: abwärts mit den Preisen bb 1955 bestellte er eine Jahresproduktionrii