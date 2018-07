Für die Parole „Landgraf, werde hart!“ ist er nicht ansprechbar. Werner Kuhlmann, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Präsident der Internationalen Polizeigewerkschaft und SPD-Abgeordneter im Düsseldorfer Landtag, ist ein Baudissin-Bruder: bemüht, aus Deutschlands Polizisten „Bürger in Uniform“ zu machen. In der von ihm seit zehn Jahren geleiteten Gewerkschaft ist der überwiegende Teil aller Polizeibediensteten organisiert, nördlich des Mains stärker als im Süden. Es spricht für Ansehen und Ausstrahlung des Gelsenkirchener Kriminaloberkommissars, der freilich wegen seiner parlamentarischen und gewerkschaftlichen Funktion zur Zeit keinen Dienst tut, daß er vor vier Jahren an die Spitze der Union Internationale des Syndicats de Police gewählt wurde: eine bemerkenswerte europäische Auszeichnung für einen Mann, dessen Landsleute und Berufskollegen vor ein paar Jahrzehnten noch als Büttel Europas zu fungieren hatten.

„Deutschlands Polizei ist durch die jüngsten Ereignisse in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt, wortwörtlich verstanden. Je mehr die Polizisten Prügel austeilten, um so mehr mußten sie Prügel einstecken. Ein Teil der Öffentlichkeit macht die Studenten, ein anderer Teil die Polizisten zu den Prügelknaben der Nation.“

„Ja, das ist nicht zu bestreiten. Aber wenn wir schon in diese Rolle gedrängt werden, dann soll auch klar ausgesprochen werden, wer uns diese Rolle aufgezwungen hat.“

Mit nachgerade außerparlamentarischer Deutlichkeit sagt Werner Kuhlmann, was er meint. Er gibt zu, diese Deutlichkeit von den demonstrierenden Studenten gelernt zu haben. Man müsse manchmal die Stimme heben, um überhaupt gehört zu werden. Er möchte Gehör finden für das, was Politik und Publikum an Zumutbarem und an Unzumutbarem von der Polizei erwarten und nicht erwarten können. Unzumutbar sei die Erwartung, daß die Polizei nachhole, was die Politik versäumt hat:

„Wir können nicht den Dreck wegräumen, den andere hinterlassen haben.“

Wenn die Studenten auf Verwirklichung der Hochschulreform und auf Veränderung der Gesellschaft drängen, könne die Polizei nicht beauftragt werden, die Demonstranten unter „Gewaltanwendung zur Raison“ zu bringen. Mit „innerem Notstand“ hätten die jüngsten Vorgänge nichts zu tun gehabt. Die Polizei habe die Pflicht, freiheitliche Meinungsäußerungen in einem freiheitlichen Rechtsstaat zu ermöglichen. Sie habe auch die Pflicht, Sicherheit und Eigentum der Bürger zu schützen. Diese doppelte Pflicht schaffe Konfliktsituationen, mit denen der Polizist fertig werden, muß.

„Was hat in Ihrer Wertvorstellung den höheren Stellenwert: Freiheit oder Ordnung?“