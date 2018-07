Bundestagsdebatte, Dienstag, 7. Mai

Auf dem Bildschirm konnte man’s sehen: Das Haus war schlecht besucht, es wurde geplaudert und mit der Zeitung geraschelt; Kultur scheint nicht geeignet zu sein, die Hinterbänkler in Rage zu bringen. Ein trostloses Bild.

Dabei gab es gerade an diesem Nachmittag von halb drei bis halb neun, Dienstag, dem 7. Mai, genug Gelegenheit, um die Gründe der Bildungsmisere aus erster Hand kennenzulernen. Sechs Stunden lang wurde Schwarzer Peter gespielt, mal hatten ihn der Bund, mal die Länder, mal das eine, aber nicht das andere Land, mal die Universitäten in ihrer Hand; mal waren die Studenten, mal die Professoren schuld.

Wie ein nervöser Generalstabsoffizier sprach der eine: erschöpft und, im Angesicht der gähnenden Mannen, selber von Langeweile erfüllt; guttural und rollend intonierte der andere sein wohlgegliedertes Sechspunkteprogramm: Minister eines Flächenlandes, der mit schnellen Händen und fächerförmig sich ordnenden Fingern gleichsam Konfetti verstreute und für seine kenntnisreiche und artig angeordnete Rede Beifall erhielt – freundlichen, respektvollen Beifall, keinen Applaussturm, wie er dem Minister zuteil wurde, als der gegen die linken Verführer der Jugend ins Feld zog und von „schwerer Schuld“ sprach, von Verleumdung und Agitation. Da wurden Namen genannt, da klatschten die Volksvertreter mit Elan in die Hände; da war der Buhmann gefunden, da wollte auch Stoltenberg seine Opfer.

Was half es, daß Carlo Schmid im Verlauf der Debatte gegen die Anprangerung mißliebiger Kritiker vorsichtig polemisierte und von der Ehre sprach, eine Zielscheibe bilden zu dürfen? In einer Debatte, die sich durch viele Torheiten (Politologie-Studenten rebellieren nicht aus Überzeugung, sondern aus purer Existenz-Angst) und Plattitüden (neue Pläne klopfen an die Tür) auszeichnete, war die Stunde der Wahrheit gekommen. Der Betrachter am Bildschirm fühlte sich an Junker-Worte im alten Reichstag erinnert, Worte des Hasses, die den roten Volksverführern, Worte der Fürsorge die jenen durch Radikale verführten Massen galten, über die sich der erzkonservative Minister von Puttkamer anno 84 nicht anders erging als anno 68 sein Nachfahr im Regiment und im Geist: „Der Gegenstand unserer Fürsorge sind die bisher irregeleiteten Massen, und diese hoffen wir von den Banden der Agitation, in denen sie sich noch befinden, loszulösen durch Reformen und durch die Überzeugung, die wir in ihre Gemüter pflanzten, die Regierung und diejenigen, die mit ihr gehen, meinen es gut mit ihnen.“ Nun weißt du’s Prolet; nun weißt du es, Kommilitone: Vertrau den Herrschenden, schwör’ Sokrates’ Nachfahren ab; beug dich der Autorität und bezeichne Kritik als Agitation. Momos