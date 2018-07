In acht Jahren produzierte die Bundesregierung drei verschiedene Entwürfe für eine Notstandsverfassung. Parteien, Gewerkschaften, Professoren, Studenten und Journalisten antworteten mit Gegenentwürfen und Änderungsvorschlägen. Nur sechs Tage verstrichen jetzt von der Veröffentlichung des letzten Entwurfs durch den Rechtsausschuß des Bundestages bis zur entscheidenden zweiten Lesung, die das Parlament auf Mitte dieser Woche ansetzte. Die "Notstandsgegner" bliesen zum letzten Gefecht: Die Außerparlamentarische Opposition veranstaltete am vorigen Wochenende einen Sternmarsch auf Bonn, an dem 25 000 (so die Polizei) bis 70 000 Menschen (so das Kuratorium "Notstand der Demokratie") teilnahmen.

® Die parlamentarische FDP Opposition beschloß in einer Fraktionssitzung am Dienstag einschneidende Änderungsanträge und bereitete einen Antrag auf Vertagung der Debatte vor.

DDR Ministerpräsident Willi Stoph schrieb gleichen Tags einen Brandbrief an Bundeskanzler Kiesinger, in dem er die Bundesregierung aufforderte, "alle Arbeiten an der Notstandsgesetzgebung sofort einzustellen".

Am Freitag voriger Woche hatte Bundesinnenminister Benda vor dem Bundestag erklärt, die Regierung halte den Sternmarsch nicht für ein geeignetes Mittel, die Diskussion über die Notstandsgesetzgebung zu fördern. Sprecher aller Fraktionen verwahrten sich gegen die Absicht vieler Demonstranten, jede Vorsorge für den Notstandsfall so hinzustellen, als werde damit bereits der Notstand herbeigeführt.

Die CDUCSU Fraktion hatte den Entwurf des Rechtsausschusses in der Nacht davor gegen fünf Stimmen bei einer Enthaltung gebilligt. Die SPD Fraktion dagegen mußte auf ihrer entscheidenden Sitzung am Dienstag die Vorlage noch mit den Beschlüssen des Nürnberger Parteitags vergleichen und sich mit der innerparteilichen Notstands Opposition um die Abgeordneten Matthöfer und Gscheidle auseinandersetzen. Der "Kressbronner Kreis", Führungszirkel der Großen Koalition, versuchte zu vermitteln. plante Einführung des Artikels 80 a, nach dem Beschlüsse O der Bestimmung, die den Einsatz der des Widerstandsrechts, das nach der vorBesonders umstritten waren die gegesetz, der neben dem Streik im Notstandsfall auch die Aussperrung schützen würde; eines internationalen Organs im Rahmen eines Bündnisvertrages der parlamentarischen Kontrolle entzogen sein sollen; Bundeswehr im Fall innerer Unruhen vorsieht; liegenden Fassung nicht nur vor Machtmißbrauch der Exekutive schützen, sondern auch die Bevölkerung zur Selbstjustiz an Demonstranten ermächtigen würde.