Inhalt Seite 1 — Schutz vor Überraschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Herrn Meiers brandneuer VW 1500 auf dem Marktplatz einer süditalienischen Kleinstadt ausgeraubt wird, wenn der mit Meier nebst Frau und zwei Kindern besetzte Wagen einen Tag später von einem armen Italiener zusammengefahren wird und schließlich noch ein Mitglied der Familie so verletzt wird, daß ein längerer Krankenhausaufenthalt nötig ist – dann ist für Versicherungen eine bessere Werbung nicht denkbar. Wenn Herr Meier ausreichend versichert war, dann kann man der potentiellen Kundschaft vorrechnen, was er alles gespart hat; war er es nicht, dann ist leicht zu ermitteln, was es Herrn Meier kostet.

Da ist zunächst das Reisegepäck. Nehmen wir an, sein Wert habe 5000 Mark betragen: Dieser Betrag ist hin, wenn das Gepäck nicht versichert war. Er wird erstattet, wenn vorher eine Reisegepäckversicherung abgeschlossen wurde. Sie kostet je nach Reisegebiet zwischen 3,50 und vier Mark je 1000 Mark Versicherungssumme – für 20 Mark hätte Herr Meier sein Risiko decken können.

Dann kommt das Auto an die Reihe. Nehmen wir den günstigen Fall, daß der Italiener den Unfall verursacht hat und die Schuldfrage eindeutig geklärt ist. Auch dann ist Herr Meier nicht sicher, daß er zu seinem Geld kommt. Denn es gibt in Italien keine Versicherungspflicht, und möglicherweise ist das ebenfalls zerstörte Vehikel des Italieners dessen einziger Vermögenswert. Dann ist hier nichts zu holen, nur eine Vollkaskoversicherung käme für Meiers Schaden auf. Sie kostet, wenn sie nur für die vierwöchige Urlaubsreise abgeschlossen wird und die Selbstbeteiligung 500 Mark beträgt, für einen VW 1500 rund 50 Mark.

Schließlich will das Krankenhaus Geld sehen. Ist Herr Meier Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung, dann hat er sich vorher von seiner Krankenkasse wohl einen Auslandskrankenschein geben lassen. Wenn er Glück hat, wird er auch im Ausland „auf Krankenschein behandelt“. Aber nicht alle Ärzte sind bereit, einen solchen Krankenschein zu akzeptieren. Herr Meier hat dann die Wahl: Er kann sich als Privatpatient behandeln lassen und selbst bezahlen (seine Kasse erstattet ihm dann zu Haus die in Deutschland üblichen Kassensätze) oder kann an die Tür des nächsten Arztes klopfen – in der Hoffnung, daß sein Krankenschein dort akzeptiert wird.

Die Behandlung als Privatpatient wird teuer, denn der Arzt nimmt ihm mit Sicherheit mehr Geld ab, als die Kasse nachher erstattet. Und auch ein ohnehin privat Versicherter muß damit rechnen, daß die Liquidation des Arztes im Ausland höher ist als die seines Hausarztes.

Vor unangenehmen Überraschungen schützt eine Zusatzversicherung für Auslandsreisen, die je Woche und je 1500 Mark Versicherungssumme mindestens 1,50 Mark kostet – zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr von 1,50 Mark. Herr Meier hätte also für sich und seine drei Familienmitglieder rund 30 Mark ausgeben müssen, um beruhigt zum Arzt gehen zu können.

Rechnet man alles zusammen – Reisegepäckversicherung, Vollkaskoversicherung, Krankenversicherung – dann kommt man auf eine Beitragssumme von 100 Mark. Geht im Urlaub alles gut, dann war dieses Geld zum Fenster hinausgeworfen, passiert etwas, dann hat es sich rentiert. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, daß Meiers unbeschadet aus ihrem Urlaub zurückkehren, größer als das Gegenteil.