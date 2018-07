Von Wolfgang Krüger

Heinz Hilbich, von Beruf Maschinenschlosser, ist Vorsitzender des Betriebsrates des VW-Werkes Hannover. Mein Besuch bei dem Enddreißiger mit dem Habitus eher eines Volksschullehrers als dem eines Arbeiters gilt aber nicht dem Sprecher der 23 500 Betriebsangehörigen des größten Zweigwerks der Volkswagenwerk AG Wolfsburg, sondern dem Aufsichtsratsmitglied Hilbich.

Hilbich ist seit sieben Jahren Mitglied des obersten Gremiums des umsatzstärksten deutschen Industrieunternehmens; er ist einer der sechs Arbeitnehmervertreter, die in dem achtzehnköpfigen Aufsichtsrat der Volkswagenwerk AG die Belange des Faktors Arbeit gegenüber dem Faktor Kapital wahrzunehmen haben.

Von dem persönlichen Werdegang Heinz Hilbichs ist lediglich bemerkenswert, daß er nur die Volksschule besucht hat. Das ist gewiß keine Schande, veranlaßt mich aber eben doch zu der Frage, ob er sich den Aufgaben, die im Laufe eines Jahres auf den Aufsichtsrat eines großen Unternehmens zukommen, gewachsen fühle.

Heinz Hilbich kommt diese Frage offensichtlich nicht ganz unerwartet. Er sei, so erzählt er seinem Besucher freimütig, auch in seiner siebenjährigen Aufsichtsratstätigkeit noch nicht zum Finanzexperten herangewachsen. Immerhin glaube er, von den Dingen, die in Aufsichtsratssitzungen normalerweise zur Sprache kommen, inzwischen „eine ganze Menge“ zu verstehen; freilich sei ihm das auch nicht in den Schoß gefallen.

Hilbich hat zwei sogenannte Grundlehrgänge – einen auf einer Schulungsstätte des DGB und einen auf einer Schulungsstätte der IG Metall – absolviert. Seine eigentlichen Kenntnisse habe er sich aber als „typischer Autodidakt“ erworben, durch das Studium einschlägiger Bücher, durch den Besuch von Vorträgen auf der TH und als Schüler der Volkshochschule Hannover, an der er seit einiger Zeit nun auch selbst lehrend tätig sei, als Referent für Fragen der Automation und des technischen Fortschritts.

Als Ergebnis dieser „gehörigen Anstrengungen“, versichert Hilbich seinem neugierigen Frager, sei er heute in der Lage, Bilanzen zu lesen; ob die Bilanzen aber „wahr“ sind, das allerdings könne er nicht „auf Anhieb“ beurteilen.