Neuß

Für Informationen aus erster Hand aus dem anderen Teil Deutschlands sind Pädagogikstudenten nach Meinung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums offenbar nicht reif genug. Diese Erfahrung jedenfalls mußten die Studierenden der Pädagogischen Hochschule in Neuß machen. Auf einer Vollversammlung der Studentenschaft war beschlossen worden, das „Neue Deutschland“ zu abonnieren. Man wollte das ostdeutsche Presseerzeugnis mit den Zeitungen der Bundesrepublik vergleichen. Die Pressereferentin des AStA, Marita Boumans, wandte sich zunächst an die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn und bat um Auskunft über ein Abonnement des „Neuen Deutschland“. Die Bundeszentrale bedauerte: „Sie müssen nach Einholung einer Genehmigung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft über eine Buchhandlung bestellen.“ Pressereferentin Marita Boumans schrieb daraufhin an den Leitenden Oberstaatsanwalt beim Landgericht Düsseldorf.

Die Antwort auf diesen Brief kam nicht aus dem Landgericht, sondern vom nordrhein-westfälischen Innenministerium: „Sie haben den Herrn Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Düsseldorf um Ausstellung einer Genehmigung zum Bezug der ostzonalen Zeitung „Neues Deutschland gebeten. Dieses Schreiben ist mir zugeleitet worden, da die erforderliche Genehmigung nur von mir erteilt werden kann. Nach der gegenwärtigen Rechtslage kann ich nur Genehmigungen zum Bezug von ostzonalen Publikationen für Einzelpersonen ausstellen, bei denen ein besonderes Informationsinteresse besteht. Eine Erlaubnis zur Verbreitung der eingeführten Publikationen, etwa durch Aushang, Weitergabe, auszugsweise Veröffentlichung oder Auslagen in einem Leseraum, kann ich nicht erteilen. Ich darf Sie deshalb bitten, wenn Sie zu Ihrer persönlichen Information ostzonale Publikationen beziehen wollen, bei mir einen entsprechenden Antrag zu stellen.“

Über die „gegenwärtige Rechtslage“ befragt, verwies man im Düsseldorfer Innenministerium auf den Paragraphen 93 des Strafgesetzbuches, der die Verbreitung „staatsgefährdender Schriften“ unter Strafe stellt. Die Vereinbarung der Innenminister, daß bei „berechtigtem Informationsinteresse“ Ausnahmen erteilt werden können, wird in Düsseldorf offenbar sehr engherzig ausgelegt: „Für wissenschaftliche Zwecke geben wir Genehmigungen, aber sich einfach nur zu unterrichten, das genügt nicht.“ In der Hamburger Innenbehörde denkt man da weit fortschrittlicher: „In der Demokratie hat jeder Bürger ein legitimes Recht, sich zu informieren. Wer einen Antrag stellt, bekommt die Genehmigung.“

Die Neußer Lehrerstudenten wollen nun das Düsseldorfer Innenministerium beim Wort nehmen. Der AStA forderte die über eintausend Studenten auf, sich einzeln an das Ministerium zu wenden. Als zukünftige Lehrer müßten sie sich auch „wissenschaftlich“ mit der Problematik des anderen Deutschland beschäftigen, dazu gehöre auch die Lektüre des „Neuen Deutschland“. Das Briefporto für die erwarteten mehreren hundert Anträge übernimmt der AStA. F. R.