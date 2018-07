/ Von Adolf Müller-Emmert

Der Sonderausschuß des Bundestages für die Strafrechtsreform hat die Beratungen über die Reform des politischen Strafrechts abgeschlossen. Die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs ist für die letzte Maiwoche vorgesehen; das neue politische Strafrecht soll am 1. August in Kraft treten.

Damit wird endlich eine Absicht in die Tat umgesetzt, die von den drei Bundestagsfraktionen mit mehr oder weniger Intensität schon seit Jahren verfolgt wurde, vor allem von der SPD. Schon in der vierten Wahlperiode von 1961 bis 1965 hatte die SPD wegen der Kritik am politischen Strafrecht und wegen der Einwände gegen die politische Strafjustiz beschlossen, initiativ zu werden. Im Gegensatz zur damaligen Bundesregierung begnügte sie sich nicht damit, eine bloße Aufhebung des Verfolgungszwanges vorzuschlagen. Vielmehr legte sie nach intensiven Vorarbeiten, bei denen Experten aus der Wissenschaft und der Praxis mitwirkten, im Juni 1965 der Öffentlichkeit einen eigenen Reformentwurf vor, in dem materielle Strafvorschriften geändert oder gestrichen wurden. Nach einer nochmaligen Überarbeitung wurde die Reformvorlage im Dezember 1965 im Bundestag eingebracht. Sie schaffte die grundlegende Voraussetzung dafür, daß die Reform des Staatsschutzstrafrechtes noch vor Abschluß der Großen Strafrechtsreform in Kraft treten kann.

Der sozialdemokratische Entwurf wollte das politische Strafrecht den Bedürfnissen unseres geteilten Landes und den vom Grundgesetz gezogenen Grenzen anpassen, ohne dabei den notwendigen Schutz der Bundesrepublik und ihrer verfassungsmäßigen Ordnung zu vernachlässigen. Der strafrechtliche Staatsschutz sollte auf das kriminalpolitisch notwendige und rechtsstaatlich vertretbare Maß zurückgeführt werden, damit die Garantiefunktion des objektiven Tatbestandes sichergestellt und der strafrechtlich relevante Bereich auf das Schutzbedürfnis abgestimmt wird.

Mit diesem Ziel stimmte der im September 1966 vorgelegte Regierungsentwurf eines Achten Strafrechtsänderungsgesetzes nur in seiner Begründung überein. Die Gesetzesvorschläge selbst gehen vielfach zu weit, sie erfuhren in der öffentlichen Diskussion und im Fachschrifttum herbe Kritik. Im Jahre 1967 wurde schließlich eine dritte Reformkonzeption in die öffentliche Diskussion eingeführt: Sechzehn Strafrechtsprofessoren legten einen Alternativentwurf zum politischen Strafrecht vor. Diese verdienstvolle wissenschaftliche Arbeit geht im wesentlichen von den Grundsätzen des SPD-Entwurfes aus und führt sie fort, kommt aber in manchen Punkten zu anderen Lösungsvorschlägen.

Der Sonderausschuß für die Strafrechtsreform hat Sachverständige aus allen fachlichen Bereichen angehört: Strafrechtslehrer, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Vertreter der Presse und Angehörige der Nachrichtendienste. Als Ergebnis der Beratungen über alle drei Konzeptionen hat der Sonderausschuß einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der in vielen Punkten von der Regierungsvorlage abweicht und den Vorschlägen für ein modernes Staatsschutzstrafrecht folgt. Da keine der drei Bundestagsfraktionen die Mehrheit hat, tragen manche Beschlüsse des Ausschusses den Stempel des Kompromisses. Im ganzen aber ist das Ergebnis zufriedenstellend.

Neu ist der Straftatbestand des sogenannten Friedensverrates (§ 80). Er erfüllt, was überfällig ist, den in Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes festgelegten Verfassungsauftrag für das Verbot eines Angriffskrieges und droht demjenigen lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter zehn Jahren an, der einen Angriffskriegen dem die Bundesrepublik beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik herbeiführt. Ferner wird schon die Aufstachelung zum Friedensverrat in einer weiteren neuen Vorschrift (§ 80 a) unter Strafe gestellt: Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft, wer im räumlichen Geltungsbereich des Strafgesetzbuches öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften und ähnlichem zum Angriffskrieg aufstachelt.