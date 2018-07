Das Studentenparlament der Universität Kiel forderte in der letzten Woche den Kieler Privatdozenten für Geschichte Gerhard Stoltenberg auf, seinen Lehrauftrag an der Hochschule zurückzugeben; die juristische Fachschaft der Universität Göttingen verlangte, der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Gerhard Stoltenberg, solle zurücktreten.

Stoltenberg hatte in der Debatte des Bundestages zur Hochschulreform Professoren, die politisch anderer Meinung sind als er, heftig attackiert. Ihre Opposition gegen die geplante Notstandsgesetzgebung nannte er „eines der unqualifiziertesten Dokumente deutscher Wissenschaftler seit den Zeiten der Nationalsozialisten und der alldeutschen Professoren“. Stoltenberg unterstellte den kritischen Professoren, die sich mehr als er um die Erhaltung der Demokratie in Deutschland sorgen, sie hätten die Geschichte der letzten zwanzig Jahre bewußt und permanent „verfälscht“. Er sprach von „bösartiger Agitation“ und gab den politisch engagierten Hochschullehrern die Schuld an der Radikalisierung der Studentenschaft.

Der Politiker Stoltenberg hat dem Historiker Stoltenberg, der es eigentlich besser wissen müßte, einen Streich gespielt. Nicht nur die Studenten, sondern auch Kollegen der diffamierten Professoren haben ihm gebührend darauf geantwortet. In der Frankfurter Rundschau veröffentlichten die Hochschullehrer Iring Fetscher, Ludwig von Friedeburg, Jürgen Habermas und Alexander Mitscherlich eine scharfe Stellungnahme. „Unter den namentlich Genannten befinden sich Kollegen, die von den Nazis verfolgt und eingesperrt oder zur Emigration gezwungen worden sind. ... Die Intention und die Handlungsweise dieser Gelehrten sind der exemplarische Ausdruck einer Besinnung der Wissenschaft auf ihre politische Verantwortung. Diese Besinnung resultiert aus den für deutsche Universitätslehrer beschämendsten Erfahrungen unserer jüngeren Geschichte. Die Politik der jüngsten Vergangenheit... kann schwerlich denen Argumente liefern, die heute das Amt des Professors wieder an die Bedingung politischen Gehorsams binden möchten.“

Im Bundeskanzleramt wird zur Zeit ein namhafter Historiker für eine delikate Aufgabe gesucht. Er soll das Material herausgeben, das Licht in die Vergangenheit des Bundeskanzlers bringen und ein für allemal klarmachen soll, daß Kiesinger in der Zeit der „großen Verwirrung“ (des Kanzlers Umschreibung für das Dritte Reich) eine weiße Weste hatte. Wir empfehlen für dieses diffizile Forschungsprojekt deutscher Geschichtsschreibung den Kieler Privatdozenten für Geschichte Gerhard Stoltenberg.

