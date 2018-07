Inhalt Seite 1 — Um das Wohl des roten Löwen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sandra Sassone

Rom, im Mai

Der Dompteur ernährt den Löwen, denn ließe er ihn verhungern, würde er selbst brotlos. Auf diese polemische Formel brachte dieser Tage – auf dem Höhepunkt des italienischen Parlamentswahlkampfes – der liberale Publizist und Parlamentsabgeordnete Luigi Barzini das Verhältnis zwischen Democrazia Cristiana und kommunistischer Partei in Italien. Der Löwe wiederum, so fügte er hinzu, hüte sich wohl, seinen Ernährer umzubringen oder gar das Zirkuspublikum anzufallen, denn er wisse sehr genau, daß dann sein geruhsames, gesichertes Leben schnell ein Ende hätte. Eine moderne, harmlose Version also der altrömischen Devise von „Brot und Spielen“. Ist das die Essenz der Kampagne für die Parlamentsneuwahlen am 19. Mai? Ein Zirkusschauspiel, von dem alle wissen, wie es ausgeht? Man könnte, verfolgt man den Wahlkampf zwischen Alpen und Sizilien, beinahe verführt sein, die Dinge so zu sehen.

Die Beobachter der italienischen Szene und offenbar auch die Wähler scheinen sich weitgehend darin einig zu sein, daß sie die spannungsärmste Wahlzeit der Nachkriegsgeschichte dieses Landes erleben. Wo soll auch die Spannung herkommen, wenn man von vornherein schon zu wissen meint:

Wie die Wahl ausgehen und daß es wahrscheinlich nur mikroskopisch wahrnehmbare Verschiebungen zwischen den Parteien geben wird;

wie die nächste Regierung zusammengesetzt sein wird, nämlich mit 99prozentiger Wahrscheinlichkeit wieder aus Christlichen Demokraten, Sozialisten und Republikanern;

wie der nächste Ministerpräsident heißen wird, nämlich aller Voraussicht nach wieder Aldo Moro.