Inhalt Seite 1 — Umjubelt, doch mit Skepsis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

Bukarest, im Mai

General de Gaulle salutierte vor geschlossener Tür. Nachdem er am Dienstag durch das Spalier von Hunderttausenden jubelnder Rumänen in Bukarest eingefahren war, legte er seinen Kranz am monumentalen Denkmal für die „Helden des Kampfes für Freiheit, Vaterland und Sozialismus“ nieder. Aber es öffneten sich nicht – wie es bisher üblich gewesen war – die bronzenen Tore des Mausoleums. So blieb de Gaulle ein Blick auf das Grab jenes Mannes verwehrt, der Rumänien 17 Jahre lang unter Moskaus Botmäßigkeit mit eiserner Faust regiert, jedoch am Ende selbst die Weichen für den heutigen Kurs der nationalen Souveränität gestellt hatte: Gheorghiu-Dej, der hier – umgeben von toten kommunistischen und nichtkommunistischen Her roen – wie ein Halbgott begraben ist. Immerhin ist er ja schließlich vor Monatsfrist von seinem Nachfolger Ceausescu seiner Gloriole beraubt worden.

Nichts konnte den politischen Augenblick dieses De-Gaulle-Besuches in Rumänien deutlicher markieren als diese Szene. Und der General wußte ihn zu nutzen: Nicht durch fein abgewogenes Eingehen auf Nuancen, sondern mit dem ihm eigenen großen Gestus, dessen Wirkung er hier, bei einer lateinischen Nation, vielleicht sicherer sein konnte als irgendwo sonst in Osteuropa.

Anders als in Moskau, wo de Gaulle mit einer Großmacht konfrontiert war, und erst recht anders als in Warschau, wo er auf die begrenzten Möglichkeiten einer polnischen Nationalpolitik stieß, konnte er hier in Bukarest von der ersten Stunde an auf den Akkord der nationalen Ambitionen zählen, auf gleichartige Positionen in „unserem Europa“, wie er immer wieder sagte.

Schon auf dem Flugplatz rühmte Ceausescu de Gaulles „bemerkenswerte Bemühungen“, die das Prinzip der Unabhängigkeit und Souveränität förderten, und versprach sich vom Zusammengehen zwischen Paris und Bukarest „Konsequenzen für das politische Klima in Europa“. Und in der ersten Tischrede schmeichelte der rumänische Parteichef sogar de Gaulles Vorliebe für die Idee, daß auch in der modernen Welt die Nationen noch lange ein wesentlicher Faktor blieben, den zu mißachten „schwere Konflikte“ hervorrufen könnte. Doch während Ceausescu fast ausschließlich bilaterale Berührungspunkte hervorhob und konkrete Zusammenarbeit nur in den Punkten des beiderseitigen Interesses (Vietnam, Nahost, Sicherheit Europas) pries, ging de Gaulle sogleich daran, die Rumänen ganz unverblümt als Verbündete seiner Vision eines Europa „vom Atlantik bis zum Ural“ anzusprechen.

Anders als in Polen, wo er dieses Thema mied, fiel es ihm hier, wo die sowjetischen Truppen schon 1958 abgezogen sind, ziemlich leicht, die rhetorische Frage zu stellen, wie man heutzutage noch fremde Truppen auf eigenem Territorium dulden könne. Etwas unerwartet, wenn auch gewiß nicht unerwünscht, sahen die Rumänen den General dann vor Moskau salutieren, diesem „Rußland, ohne das Europa vor 25 Jahren ganz versklavt worden wäre und dessen Wert und Macht es zu einem wesentlichen Pfeiler des Kontinents werden ließen, der sich vereint“. Dem folgten dann sogleich die Absage an alle „Hegemonien“ und der Aufruf, Rumänien möge sich an einem europäischen Konzert beteiligen, in dem es zwar „lokale Bindungen“, aber auch eine allgemeine Harmonie“ geben solle.