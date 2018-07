Inhalt Seite 1 — Umkämpfter Notstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, im Mai

Es war fast wie damals, als die Sozialdemokraten über den Eintritt in die Große Koalition berieten. Hinter den verschlossenen Türen des Fraktionssaals ging die Diskussion Stunden um Stunden. Vor eineinhalb Jahren hatten die SPD-Abgeordneten über Chancen und Risiken eines Bündnisses mit der Union gestritten, diesmal bürdeten sie sich die Entscheidung über die Notstandsgesetze auf.

Bei der FDP war von vornherein klar, daß sie dem Regierungsentwurf in der jetzigen Form ihre Zustimmung versagen werde. Die Christlichen Demokraten ließen wenig Zweifel daran, daß sie keinen Grund sahen, die aus einem Koalitionskompromiß entstandene Regierungsvorlage nochmals zu verändern. In der sozialdemokratischen Fraktion aber gab es noch am Mittwoch beträchtlichen Widerstand dagegen.

Die Marschroute der SPD-Führung lief darauf hinaus, einen Weg zwischen Scylla und Charybdis zu suchen. Mit anderen Worten: Durch Abänderungsanträge den Bedenken einer Gruppe innerhalb der Partei entgegenzukommen, ohne aber den Koalitionspartner zu einem Nein zur gesamten Vorlage zu provozieren. Ausgangspunkt für die Sozialdemokraten war dabei die Überlegung, daß ein besseres Gesetz, eine Regelung mit mehr rechtsstaatlichen Sicherungen, bei den gegenwärtigen Stärkeverhältnissen im Bundestag nicht zu erreichen sei – und später erst recht nicht mehr.

Ferner ging die SPD-Führung davon aus, daß ein Scheitern dieser Gesetze den fatalen Eindruck erwecken mußte, die Große Koalition sei handlungsunfähig. Hier trafen sich die Bedenken der SPD mit denen der CDU. Dies war auch der Grund, daß die Union nicht rücksichtslos jeden Buchstaben des Entwurfs verteidigen konnte. Und einig waren sich die beiden großen Parteien auch in der Vermutung, viele besorgte Bürger, die eine Verabschiedung der Notstandsgesetze mit der Ausrufung der Diktatur gleichsetzen, würden die Probleme wesentlich ruhiger beurteilen, wenn sie erst einmal merkten, daß auch nach den Gesetzen das politische Leben weitergehe wie bisher.

Eine Reihe von Punkten war umkämpft. Hart gestritten wurde um den Artikel, der nach der Regierungsvorlage der Bundesregierung unter vagen rechtlichen Voraussetzungen den Einsatz der Bundeswehr beim inneren Notstand erlaubt. Die Sozialdemokraten forderten dagegen, daß die Streitkräfte nur eingesetzt werden können, wenn die Polizei und der Bundesgrenzschutz die Lage nicht mehr meistern – und vor allem nur dann, wenn der Bundestag seine Zustimmung gegeben hat. Auch die Union hat für diese "Interpretationshilfe", die mögliche Mißdeutungen ausräumt, Verständnis gezeigt.

Ein weiterer Streitpunkt war die sogenannte Bündnisklausel, die nach der alten Vorlage der Bundesregierung erlaubte, auf Grund eines Bündnisbeschlusses für den Notstand vorbereitete Rechtsvorschriften anzuwenden. Der Bundestag war dabei ausgeschaltet. Jetzt besteht die SPD auf einer genaueren Definition des Bündnisbeschlusses und verlangt, daß der Bundestag das Recht hat, Maßnahmen, die auf Grund solcher Rechtsvorschriften ergriffen wurden, wieder aufzuheben. Auch hier ist wenigstens eine Verbesserung erreicht.