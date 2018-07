Was dem Engländer das Cricket, was dem Italiener der Vogelfang, das ist uns Deutschen die Sündenbockjagd. Es handelt sich da um einen altgermanischen Kampfsport, der wahrscheinlich schon 58 v. Chr. von den Sueben, nach ihrer Niederlage gegen Cäsar, betrieben wurde. Richtig volkstümlich wurde diese Sportart aber erst nach dem Ersten Weltkrieg, als man sich auf die Jagd nach jenen Kreaturen machte, die unseren tapferen Truppen durch einen Stoß mit dem Dolch in den Rücken gefallen waren.

Bis in unsere Tage beliebt ist die Jagd auf Sündenböcke, denen man die Schuld am Untergang der Weimarer Republik geben könnte. Hierbei tat sich besonders Jägermeister Stoltenberg hervor, dem inzwischen zusätzlich noch einige prächtige Blattschüsse auf Professoren gelangen, die ihren Studenten ganz falsche Vorstellungen von unserer Nachkriegsgeschichte vermitteln.

Lange Zeit kam ein Wild bei uns vor, das sich besonders gut zum Sündenbock eignete; man nannte es die Juden. Eine vom waidmännischen Standpunkt ganz unsachgemäße Behandlung führte leider zur fast völligen Ausrottung dieser Gattung. Als Sündenbock fehlt sie uns jetzt sehr.

Wie sehr sie uns fehlt, zeigte sich schon, als es darum ging, auch für unsere bislang letzte Weltkriegsniederlage einen Sündenbock zu finden. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als entweder Hitler zum Sündenbock für alles zu machen oder aber seine Generale und ihren Widerstand – oder ihren fehlenden Widerstand – gegen den Führer. Das aber waren keine Ziele, auf die ein deutscher Jäger allzu gern die Flinte richtet, eher wirft er sie ins Korn.

Neuerdings erlebt das Sündenbockschießen wieder eine Blütezeit. Vor allein, seit in unserem Revier ein Rudel Rotwild eingebrochen ist und einigen Flurschaden angerichtet hat. Beherzte Jäger wie Dr. Jäger, Helmut Schmidt, Rainer Barzel und Franz Josef Strauß haben sogleich eine kleine Treibjagd veranstaltet; sie glauben nämlich, diese Tiere seien schuld daran, daß sich die Zahl der braunen Ratten so vermehrt hat. Dabei waren unsere Jäger, den Wünschen Jagdaufsehers Kiesingers entsprechend, bemüht, die Böcke von den Schafen zu trennen, was ihnen aber bisher nicht so recht gelingen wollte.

Dieser Mißerfolg hängt vielleicht mit einer allgemeinen Verschlechterung des Klimas zusammen, und dafür machen manche Jäger, unter denen sich auch Kopfjäger befinden, die Funkanstalten verantwortlich, während Conrad Ahlers lieber die „engagierte Kampfpresse“, welche kein Verständnis für die Motive der Regierung habe, zum Sündenbock machen möchte.

Großen Jagdeifer entwickelt die SPD, die gern einen Sündenbock für ihre jüngste Wahlniederlage finden würde – aber den möglichst nicht in ihren eigenen Reihen, denn dann müßte man von einem verhängsnisvollen Jagdunfall sprechen.

Die Sündenbockjagd ist ein deutscher Nationalsport, dem man noch eine große Zukunft einräumen möchte. Vor allem sollte er bei den Münchner Olympischen Spielen vertreten sein. Da wären wir haushohe Favoriten.