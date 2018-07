Ein Münchener Jugendreiseveranstalter will ein Feriendorf auf Mallorca mit dem Geld seiner jungen Kunden finanzieren: Wer eine Reise bucht, dem wird gleich ein Feriendorf-Zertifikat für 500 Mark angeboten. Damit auch gekauft wird, winkt eine ansehnliche Prämie – vierzehn Prozent Zinsen im Jahr. Vierzehn Prozent – das ist nicht schlecht, nur die Bedingungen stören: Der Veranstalter will nicht nur sein Feriendorf finanzieren, er will obendrein die Zertifikat-Käufer als Stammkunden gewinnen. Die vierzehn Prozent sind nur eine Gutschrift, sie werden alljährlich verrechnet, wenn der Besitzer eine Reise bucht. Wer unbedingt bares Geld sehen will, bekommt auch das – allerdings nur zehn Prozent.