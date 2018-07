Zwischen Kreml und Hradschin drohten vorige Woche die Sicherungen durchzubrennen. Berichte sprachen von sowjetischen Truppenbewegungen in Südpolen nahe der tschechoslowakischen Grenze. Radio Prag flehte am Donnerstag voriger Woche: „Um Gottes willen, laßt uns nicht die tragische Erfahrung von Jugoslawien oder die Ereignisse von Budapest wiederholen... Wir wissen, was wir tun und wohin wir gehen.“

Inzwischen haben sich die Gerüchte über eine drohende militärische Einmischung der Sowjets in den Liberalisierungsprozeß der CSSR wieder verflüchtigt. Die tschechoslowakische Nachrichtenagentur CTK bestätigte, die Regierung sei über die regulären Manöver von Truppen des Warschauer Pakts in Südpolen im voraus verständigt worden. Der sowjetische Oberbefehlshaber der Pakt-Streitkräfte, General Jakubowski, bezeichnete die westlichen Presseberichte über die Truppenbewegungen am Dienstag als „finstere Provokation“.

Statt einer Intervention wählten die Eisheiligen des Ostblocks zunächst das Mittel der Isolation, um den Reformpilz Prager Provenienz unter Kontrolle zu halten. In Moskau trafen sich Mitte voriger Woche die Parteichefs Polens, Ungarns, Bulgariens und der DDR – auf Betreiben Ulbrichts und Gomulkas, wie die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug erfahren haben will. Vertreter Jugoslawiens, Rumäniens und der CSSR waren nicht geladen.

Wie Tanjug weiter berichtet, habe sich der ungarische Parteichef Kadar nur widerstrebend nach Moskau begeben, sei dann aber noch einen Tag länger geblieben. Er habe versucht, Moskau von Sanktionen gegen Prag abzubringen und den besorgten Parteiführern Polens und der DDR eine wenn auch nicht einheitliche, so doch weniger dramatische Beurteilung der tschechoslowakischen Entwicklung zu vermitteln.

In der Tat schien das ehemals „Eiserne Dreieck“ Prag–Ostberlin–Warschau vorige Woche arg strapaziert. Während die Prager Führung nicht müde wurde, das tschechoslowakisch-sowjetische Bündnis zu preisen, führte die Prager Presse giftige Fehden mit Ostberliner Zeitungen. Das Parteiorgan „Rude Pravo“ bezeichnete Meldungen mitteldeutscher Blätter über „amerikanische Panzer in der CSSR“ als „vollgefressene Zeitungsente“. Zu der Kritik des „Neuen Deutschland“ an der Teilnahme der Professoren Snedjarek und Filipec an der „Kreml-Runde“ des Zweiten Deutschen Fernsehens meinte die Gewerkschaftszeitung „Prace“ am Dienstag: „Eine gute und dauerhafte Freundschaft ist undenkbar, wenn das Bemühen um gegenseitiges Verständnis durch Verleumdung und Verdächtigung ersetzt wird.“

Dagegen erhielt die Prager Führung Flankenschutz aus Budapest und Belgrad: Der jugoslawische Außenminister Nikesic sagte am Dienstag bei seinem Besuch in Prag, seine Regierung betrachte die Vorgänge in der CSSR „mit Interesse und Sympathie“. Sie seien eine günstige Bedingung für eine Erweiterung der Beziehungen zwischen Jugoslawien und der Tschechoslowakei. CSSR-Ministerpräsident Cernik kündigte am gleichen Tag an, Parteichef Dubček werde Anfang Juni nach Budapest fahren, um mit Ungarn einen Freundschafts- und Kooperationsvertrag abzuschließen.