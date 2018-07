Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ohne Behinderung durch den Generalstreik und in entspannter Atmosphäre begannen am Wochenanfang in Paris mit Grundsatzerklärungen der Delegationen die offiziellen Gespräche zwischen den USA und Nordvietnam. Vor Beginn der Pariser Gespräche zwischen Washington und Hanoi verließ Pekings einziger Pressevertreter in Paris die französische Hauptstadt. Der Vietcong sprengte in Saigon die strategisch wichtige „Y“-Brücke. Das Bonner Auswärtige Amt entsandte Botschafter Hans Schmidt-Horix nach Saigon mit dem Auftrag der Vorbereitung einer eventuellen Evakuierung deutscher Staatsbürger. Zum erstenmal wurde über südvietnamesischem Gebiet eine amerikanische Transportmaschine vom Vietcong abgeschossen. Die Amerikaner erklärten die neue Vietcong-Offensive als weitgehend gescheitert.

Studenten, Arbeiter, Polizisten

Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle trat, wie vorgesehen, seine Reise nach Rumänien an. Die Pariser Straßenkämpfe zwischen Studenten und Polizei bescherten der französischen Hauptstadt die lebhaftesten Tage seit der Befreiung. Das öffentliche Leben Frankreichs wurde durch den als Solidaritätsbekundung für die Studenten praktizierten Generalstreik erheblich beeinträchtigt. Auf der Pariser Sorbonne hißten Studenten die rote Fahne und forderten den Rücktritt der Regierung. Arbeiter und Studenten unternahmen einen gemeinsamen Demonstrationsmarsch durch die französische Hauptstadt. An der Warschauer Universität wurden nach den Studentendemonstrationen der letzten Zeit die Vorlesungen wieder aufgenommen.

Blockbeschwörung

Wechselseitige Besuche und Beschwörungen innerhalb des Ostblocks bewiesen die durch die Entwicklung in der Tschechoslowakei ausgelöste Nervosität. Als schwierigstes innenpolitisches Problem erwies sich in der Tschechoslowakei die Bewältigung der „schleichenden Inflation“. Die Vorgänge in der CSSR wurden zu einem bevorzugten Thema des italienischen Wahlkampfes. DGB-Vorstandsmitglied Günther Stephan regte zur Überwindung von Ressentiments und Vorurteilen eine Beschäftigung polnischer Gastarbeiter in der Bundesrepublik an. Bundespostminister Werner Dollinger erklärte seine Bereitschaft zu einem Besuch in Ostberlin für den Fall eines Kostenausgleichs zwischen den beiden deutschen Postverwaltungen.

Notstand – Wohlstand

Der Sternmarsch der Gegner der Notstandsgesetzgebung verlief in der Bundeshauptstadt Bonn ohne Auseinandersetzungen mit der Polizei und ohne Sinneswandlung bei den Politikern. Mit einer Großkundgebung in der Dortmunder Westfalenhalle demonstrierte der DGB gegen die Notstandsgesetzgebung. Eine von Walter Arendt geführte Delegation der IG-Bergbau reiste in die Sowjetunion. Die Industrieproduktion stieg in der Bundesrepublik im März um neun Prozent gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres und erreichte damit die höchste Wachstumsrate seit vier Jahren. Für die siebziger Jahre kündigte Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß weitere Steuererhöhungen an. Die amerikanisch-deutschen Verhandlungen über Stationierungskosten wurden ergebnislos unterbrochen. Das Bundesverteidigungsministerium entschied sich für den Ankauf von 80 amerikanischen „Phantom“-Flugzeugen.