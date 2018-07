Seit Jahresbeginn ist der Kapitalzins in der Bundesrepublik um knapp ein halbes Prozent gesunken. Das nach unten gerichtete Tempo war in den letzten Wochen – begünstigt durch die ungewöhnliche Liquiditätssituation sowie durch den Zwang zur Wiederanlage hoher Tilgungsmittel – lebhaft. Es wird sich schon in nächster Zeit wieder verlangsamen. Dafür sorgen die kommenden In- und Auslandsanleihen. Bedeutsam für die weitere Entwicklung scheint indessen zu sein, daß die staatlichen Stellen die vergangenen Monate dazu genutzt haben, ihren Kreditbedarf überproportional zu decken, so daß eine Häufung der Kapitalwünsche in den nächsten Monaten von dieser Seite nicht mehr zu erwarten ist. Viele Banken haben mit Erfolg ihrer Kundschaft geraten, mit dem Kauf von festverzinslichen Papieren nicht mehr länger zurückzuhalten da höhere Renditen kaum noch zu erwarten sind. Der Kursanstieg am Rentenmarkt vollzog sich dann auch auf breiter Front, selbst langlaufende Pfandbriefe wurden teurer.

Wer sich nicht mit Renditen von 6,7 bis 6,8 Prozent zufriedengeben will, kann auf Auslandsanleihen warten, die in Mark aufgelegt werden, also kein Währungsrisiko beinhalten. Ohne Zweifel „behindern“ diese Anleihen eine weitere Zinssenkung im Inland. Das ist auch der Grund, warum sich das Bundeswirtschaftsministerium um die Emissionstätigkeit ausländischer Stellen in der Bundesrepublik kümmern will. Offenbar mit dem Ziel, ihre Aktivität einzuschränken. K. W.