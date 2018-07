Inhalt Seite 1 — Was kostet die documenta? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nur die wenigsten der Kunstfreunde aus dem In- und Ausland, die sich in fünf Wochen nach Kassel zur feierlichen Eröffnung der „documenta 4“ aufmachen werden, um sich dort über die Kunstentwicklung der jüngsten Vergangenheit bis zur Gegenwart hin zu informieren, werden auch nur ahnen, welche Anstrengungen es gekostet hat, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren und was für Kämpfe hinter den Kulissen ausgetragen werden mußten, um diese wohl bedeutendste internationale Kunstausstellung zu verwirklichen.

Es ist kaum übertrieben zu sagen, daß die Organisation, vor allem aber die Finanzierung der documenta, wenn schon kein Kunstwerk, so doch ein Kunst-Stück eigener Art darstellt, das sich würdig an die übrigen tausend Bilder, Skulpturen, Graphiken und Objekte anreiht, die es in Kassel zu bewundern geben wird.

Zwar haben die Stadt Kassel wie auch das Land Hessen auch diesmal – mit je 500 000 Mark – wieder tief in ihre Kassen gegriffen, und erstmalig hat sich auch die Bundesregierung mit einem Zuschuß von 100 000 Mark zu dieser Ausstellung bekannt. Aber es ist ein offenes Geheimnis, daß diese Beträge allein nicht ausreichen würden, die Arbeiten von über 160 Künstlern würdig zu präsentieren und darüber hinaus alle sonstigen (Versicherungs-, Transport-, Bewachungs-) Kosten zu bestreiten, die eine Ausstellung vom Umfang und vom Anspruch der documenta nun einmal mit sich bringt.

Zwar rechnen die Verantwortlichen mit einem privaten Spendenaufkommen von 75 000 Mark –, zwar hofft man außerdem auf ordentlicie Einnahmen (aus Eintrittsgeldern, Bilder und Katalogverkäufen) in Höhe vor 625 000 Mark, so daß zusammen immerhin fast 2 Millionen Mark zur Verfügung stehen würden; aber auch dieser Betrag reicht nicht, um alle Ausstellungswünsche zu verwirklichen.

Ein Ausweg aus der Schwierigkeit der Restfinanzierung bietet sich jedoch auch diesmal wieder über die „documenta-Foundation“ an. Bei dieser „Foundation“, die schon der letzten documenta mit 180 000 Mark unter die Arme greifen konnte, handelt es sich um einen eingetragenen Verein, dessen satzungsgemäß erklärter Zweck im wesentlichen „die Förderung der Allgemeinheit auf kulturellem Gebiet, insbesondere die Förderung der bildenden Künste (ist) – durch Edition und Verbreitung von Werken der modernen Kunst“. Daß diese Foundation ausschließlich dem Gemeinwohl dient, geht daraus hervor, daß ihr die Gemeinnützigkeit gewährt worden ist. Wer weiß, welche strengen Bedingungen erfüllt werden müssen für dieses (Steuer-) Privileg, dem kann es nicht zweifelhaft sein, daß die documenta-Foundation einer guten Sache dient und daß es dabei keine privaten Süppchen zu kochen gibt.

Die Foundation macht sich in der Weise nützlich, daß sie sich an Künstler mit der Bitte um freiwillige Gaben wendet, die auf Kosten der Foundation hergestellt und während der Dauer der documenta zum freien Verkauf gestellt werden sollen. Bei den Gaben der Künstler handelt es sich vorwiegend um Graphiken und Objekte in beschränkten Auflagen zwischen 75 und 150 Exemplaren.

Nichts ist logischer und sinnvoller, als daß die Künstler die Ausstellung ihrer eigenen Werke und die ihrer Freunde auf diese Weise mitfinanzieren helfen. Daraus erklärt sich wohl auch die große Bereitwilligkeit vieler Künstler, sich an der Foundation zu beteiligen.