Hamburg

Als die erste Meldung von Helgoland kam, stand darin: Wilfried Erdmann gehöre dem Seglerverein Büchen an. Doch einen Seglerverein Buchen gibt es nicht. Und so tauchte mit dem jungen Mann, der sich, allein in seinem Boot namens „Kathena“, von einem dänischen Fischkutter in den Helgoländer Hafen hatte einschleppen lassen, leiser Zweifel auf. Von Kapstadt sei er heraufgesegelt? Die Welt habe er umrundet, und das, ohne es in alle Welt hinauszuposaunen? An der deutschen Wasserkante argwöhnte man, ein Eulenspiegel zur See könnte sein Seemannsgarn abspulen.

Ein Blick auf den bärtigen Mann und eine kurze Inspektion des Bootes schon verscheuchten den Verdacht. Das sieben Meter lange Boot trägt, wie Dr. Wolfgang Frank, Geschäftsführer des Deutschen Seglerverbandes und selbst erfahrener Hochseesegler, unverzüglich feststellte, „die Spuren einer sehr langen, schweren Reise“. Der schmächtige, ein wenig ausgehungerte Wilfried Erdmann, 27 Jahre alt, entpuppte sich nicht als Hoch-, sondern als Tiefstapler. Er war gar nicht auf. den Gedanken gekommen, daß er Beweis-, material ausbreiten sollte.

Als er von dem Zweifel an seiner Leistung erfuhr hatte der sensible Weltumsegler ein paar Tränen nicht zurückhalten können. Dabei hat er, wie Wolfgang Frank nachprüfte: „Jede Menge Beweisstücke.“ Sein Logbuch ist tadellos geführt. Aus Übersee sind mittlerweile bestätigende Nachrichten eingetroffen. Übrigens ist Wilfried Erdmann auch Mitglied des SV Büchen; freilich steht das „SV“ simpel für Sport- und nicht für speziell Seglerverein.

Zu seiner ersten weiten Reise war der junge Zimmermann mit dem Fahrrad gestartet: Als Achtzehnjähriger gelangte er bis nach Indien, wo er zur Rückfahrt auf einem Schiff anheuerte. Zu seiner Weltumseglung warf er am 10. September 1966 in Alicante die Leine los; das Kielschwert-Boot hatte er in Spanien gekauft.

Er segelte über den Atlantik, passierte den Panamakanal, machte auf Tahiti Station und verdiente sich in Port Moresby auf Neuginea einen Monat lang beim Bau eines Bankgebäudes Geld für die Weiterreise. Am 20. August ging er wieder in See. Nach 98 Tagen war er in Kapstadt. Die letzte Etappe war die schwerste: 131 Tage brauchte er bis Helgoland. Drei Seemeilen vor dem Hafen schrieb er in sein Logbuch: „Wieder Totenflaute. Verzweifelte zeitweise ...“ Im Sturm in der Biskaya hatte er sich Rippenbrüche zugezogen. Der Versuchung, vorzeitig an Land zu gehen, hatte er wiederstanden. Doch nun, am 132. Tag seit Kapstadt, mußte er Schlepphilfe annehmen. Am 8. Mai hatte er wieder Boden unter den Füßen.

Insgesamt 30 223 Seemeilen, rund 56 000 Kilometer, hat er, ein Robinson in seinem Boot, zurückgelegt. Mindestens in ihrem ersten Teil war die Reise eine Art Ritt über den Bodensee, der in diesem Fall atlantisches Ausmaß hatte. „Abenteuerlust“, sagt der Weltumsegler, habe ihn gelockt, dazu sportlicher Ehrgeiz. Der Mann, der sich erst in Panama eine Uhr, ein für die Navigation unentbehrliches Gerät, gekauft hat, gewann freilich von Seemeile zu Seemeile an Können und Selbstsicherheit. Heute hantiert er mit dem Sextanten wie ein alter Obersteuermann.